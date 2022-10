Daniel Scioli opinó sobre el enfrentamiento Lula-Bolsonaro y destacó la relación con San Juan

Las elecciones en Brasil estuvieron para el infarto. Un minuto a minuto en el que los resultados apenas diferían entre los dos principales contendientes: Luiz Inacio Lula Da Silva y Jair Bolsonaro. Las encuestas no lo esperaban y los analistas quedaron off side. Finalmente, hay balotaje en el país carioca. Lula alcanzó el 48,43% y no le alcanzó para ganar en primera vuelta, como se anticipaba. El actual presidente le respiró en la nuca, con un 43,20%. Se verán las caras nuevamente el 30 de octubre, cuando el pueblo brasileño vaya a las urnas. El embajador argentino, Daniel Scioli, habló con el canal sanjuanino Telesol y analizó los comicios.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D427965182730253&t=305&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD DANIEL SCIOLI HABLÓ CON TELESOL El embajador argentino hizo un análisis sobre las elecciones de Brasil en el noticiero de Telesol. Publicado por Telesol Diario en Lunes, 3 de octubre de 2022

El ex gobernador de Buenos Aires durante el kichnerismo, contó que "los votos de Bolsonaro no me sorprendieron. Se iban percibiendo en los distintos estados que recorro en misiones comerciales. Tiene un núcleo que lo acompaña muy sólido". ¿Por qué? "Pone énfasis en la recuperación económica les da una contención, una perspectiva futura", argumentó. Acto seguido, señaló que fue una "polarización total" y que Lula quedó "a un punto y medio de ganar en primera vuelta". También resaltó cuál es el pensamiento que se tiene en esta instancia electoral: "El balotaje es el arte de meterse en el electorado del otro. En la práctica es ir a buscar un electorado independiente y los 30 millones de brasileños que no fueron a votar".

"Vamos a ver un esfuerzo por parte de los candidatos, que tiene un mes para no solamente recorrer el país con sus propuestas sino auto exigirse un poco más", graficó. Dijo que "en esta instancia no es tan solo decir Patria, Dios, familia o felicidad o esperanza, sino que la gente va a querer con toda claridad de porqué y para qué quieren ser electos".

Naturalmente, los conductores del programa de la mañana consultaron sobre la relación con San Juan. "Quiero saludar a Sergio Uñac, con él es uno de los máximos que hemos trabajado en la relación bilateral destrabando lo que le interesaba a los sanjuaninos, que es poder exportar uva de mesa. También desarrollando el tema de vinos, aceite de oliva y otros productos de la economía regional que es pujante entre sanjuaninos", dijo.