Daniel Fanego comparó a Javier Milei con Hitler y habló de un golpe de estado

Fanego afirmó: “El periodismo a lo largo de los últimos 15 años no se ha dedicado a otra cosa que a hablar de los ñoquis kirchneristas. Gran parte del periodismo, lamentablemente. Hoy yo no escuché una sola voz del periodismo argentino que se levante contra la censura que implica que uno no pueda hablar mal de un gobernante. Se ha decidido otorgarle la suma del poder público al presidente, desde Juan Manuel de Rosas que eso no pasaba. No escuché a un solo periodista pararse y decir esto es un atentado contra la República”.