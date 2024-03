Cúneo Libarona desmintió a Pagni, que lo acusó de haber sido abogado de un famoso narco

“ No lo conozco, nunca lo vi, no sé quién es . Error absoluto o falsedad ”, respondió el titular de la cartera de Justicia, ante una afirmación del periodista Carlos Pagni en el canal de tv La Nación +.

“No confrontó, no me llamó para consultarme. (…) Si hubiera confrontado con su propio diario habría visto que no tengo nada que ver con este señor, no lo conozco”, insistió, en declaraciones a Radio Rivadavia.

No obstante, el ministro admitió que Villalba fue defendido por otro integrante del estudio en el que históricamente trabajó hasta que asumió como titular de Justicia, su hermano Matías Cúneo Libarona.

“Hace más de 15 años, Matías mi hermano, -que no trabaja conmigo sino en forma independiente- tuvo una causa de él. Una causa”, remarcó.

Los cuatro hermanos Cúneo Libarona (Mariano, Matías, Rafael y Cristian) se desempeñan junto a otros abogados (algunos permanentes, otros ocasionales) en el estudio que fundó el padre de ellos, homónimo del actual ministro.

Sobre la situación en Rosario, Cúneo Libarona anunció que en los próximos días viajará para sumarse a las medidas que están adoptando sus pares de Defensa y Seguridad.

Cúneo Libarona calificó los homicidios de los últimos días como “un acto tremendo contra el estado de derecho” y definió a sus responsables como “unos canallas”.

“Hablé con la Corte hace dos semanas. Los tribunales de Rosario como los de Misiones les piden la posibilidad de darles contratos a empleados, tienen que tener un mejor servicio judicial, con secretarios volantes jóvenes que vayan a trabajar a estos tribunales porque no dan abasto con el trabajo”, reclamó.