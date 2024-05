Cuestionado "dietazo" en el Poder Judicial de San Juan

Desde la Unión Judicial, dijeron, "vemos postergadas soluciones de fondo" relacionadas con la carrera judicial, aumentos salariales en mayor porcentaje para quienes menos cobran, reglamentaciones, pagos de zona, cargos específicos para oficiales de justicia, reconocimiento de títulos profesionales, implementación del escalafón técnico creado por nueva ley orgánica, entre otros puntos.

La respuesta, enfatizaron, "fue siempre que no hay plata". Además, dijeron desde el gremio que "ante el malestar general causado en el Poder Judicial por una decisión inoportuna a todas luces, fuera del contexto social y económico injusto para quienes llevamos a cabo el trabajo administrado, que muestra números que los profesionales destinatarios del sistema no avalan, para quienes vemos cada vez más lejos llegar al último cargo del escalafón, decretamos estado de alerta y movilización, convocando a la comunidad judicial a sumarse a las acciones que se decidan y que se comunicarán a la brevedad".

image.png El presidente de la Corte de Justicia, Marcelo Lima, se reunió con la Unión Judicial de San Juan en marzo.

Dietazo "en contra de toda la sociedad"

Según explicó López en diálogo con Radio Sarmiento, están al tanto de "una supuesta acordada, número 31, donde les asignan un ítem del 25% de aumento a los administradores del Poder Judicial". Esta cuestión, consideró, "está fugada de la realidad, de la realidad socioeconómica de la provincia y del país. Creo que esto es en detrimento no sólo del personal del Poder Judicial sino de la sociedad misma. Me parece que no es momento de hacer estos reconocimientos cuando, sobre todo en lo particular y desde los reclamos que venimos haciendo desde la Unión Judicial, es donde venimos pidiendo un gesto hacia los de más abajo".

El gremialista dijo que los beneficiados serían entre 10 y 15 administradores, y que la función que cumplen es una netamente administrativa. "La mayoría poseen cargos de funcionarios. Esto empezó, para poner en contexto un poco, con el concurso externo, que nosotros desde la Unión Judicial salimos a criticar que iba en detrimento de la carrera judicial porque se nombraba a profesionales de afuera del Poder Judicial, a ingresar a cargos de carrera judicial. Entonces ingresaban como secretarios o como prosecretarios. Después tuvieron ascenso a estas personas, nos pusieron a cumplir cargos de administración, que lo que hacen es administrar el trabajo que hace la mayoría de los compañeros, porque administran eso, administran el trabajo que hacen los demás. En base a eso es que nosotros venimos por estos reclamos".

Agregó que "se los nombra en cargos de carrera, salteando a gente que ya cumplía funciones sin tener el cargo de funcionarios, cumplían funciones. Y bueno, ahora vemos que este ítem, este ítem que los reconoce en la función, que entendemos es un reconocimiento que los prefiere a ellos por sobre un montón de trabajadores y un montón de reclamos que nosotros venimos haciendo para la carrera judicial, de aumentos escalonados, de aumentos escalonados que pedimos que la corte aumente el mayor porcentaje de los salarios a quienes menos cobran".

Y concluyó: "Se pone gris en el cielo cuando si hacemos esa modalidad de aumentos, un jefe de despacho podría llegar a cobrar un poco más que un secretario de Paz, pero en este caso, por fuera de los mismos lineamientos de la Corte, le aumentan a un indicador para que casi cobre lo que cobra un juez o más de lo que cobra un juez".

Tiempo de San Juan intentó comunicarse con la Corte de Justicia para conocer los argumentos oficiales pero no tuvo respuesta.