Cuáles son los dos caminos que tiene por delante el juez Montilla, acusado de favorecer a un detenido por estafa

Video El juez sanjuanino denunciado por intentar favorecer a un detenido, a Tiempo: "No tengo nada que ocultar"

Carena es la que relata el comportamiento del juez Montilla. Contó que el sábado 5 de abril se aprehendió de manera flagrante a José Benito Martín por el presunto delito de estafa y que quedó alojado en la Comisaría 4°, ubicada en Avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento. No pasaron ni 24 horas que el magistrado llamó a la Seccional. El domingo 6 de abril a las 14, dijo conocer ser juez de Garantías, que conocía al detenido y sugirió al oficial de policía que lo atendió que se comunicara con la ayudante fiscal que intervenía en el caso para que Martín fuera trasladado a una residencia para adultos mayores.

No fue el único llamado de Montilla. Aparentemente se comunicó otra vez durante la noche ese domingo. Atendió una agente y el juez, que volvió a presentarse como tal, pidió hablar con el oficial a cargo. Una oficial atendió al supuesto magistrado, que le preguntó si había hecho efectivo el traslado de Martín. Hubo una respuesta negativa y se cortó la comunicación. Una hora después, Montilla volvió a llamar y solicitó hablar con el ayudante fiscal que estaba en la Seccional, en ese momento era Emiliano Usín de Flagrancia.

Según la denuncia radicada por Carena, Montilla le dijo “que sería bueno” que Martín fuera a un hogar de día y que se ofrecía a realizar el traslado. Supuestamente, el ayudante fiscal informó que el detenido estaba a disposición del juez de Flagrancia en turno y no de él, y que esa petición no podía cumplirse. La presentación se hizo el lunes 7 de abril y quedó en manos del fiscal coordinador de Delitos Especiales, Iván Grassi. Este miércoles, solicitó la audiencia de formalización contra Montilla por ser autor, presuntamente, del delito de usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal, en calidad de autor.

Hay que resaltar que el juez Moine actuó el martes por la noche. Puso en conocimiento ante la Sala de Superintendencia de la Corte que los fiscales habían detectado una situación que involucraba a Montilla. Fuentes judiciales indicaron que la Corte de Justicia puso las actuaciones a consideración del área Legal y Técnica, que emite dictámenes de naturaleza no vinculante, pero que los cortistas suelen respetar como si lo fuera. Hay dos caminos: el área puede sugerir el archivo de la causa o puede emitir un dictamen jurídico que recomiende el desarrollo de la investigación.

Las fuentes comentaron que la Corte no puede accionar contra Montilla hasta que el área Legal y Técnica se expida. Los tiempos legales, de acuerdo a lo que manifestaron, pueden demorar el alumbramiento del dictamen aproximadamente 30 días. Mientras tanto, la Corte no puede ejecutar la suspensión del juez sospechado. De hecho, hay un antecedente inmediato de igual repercusión pública: el caso del funcionario judicial Mario Parisí. El área recomendó la investigación y los cortistas definieron trasladar al acusado de la Unidad Conclusiva de Causas a la Biblioteca Archivo. Sin embargo, Montilla es juez y no puede ser trasladado. Es más, continuará tramitando las causas que tiene como por ejemplo la de la supuesta estafadora Denise Robles Bonade.

¿Puede haber un Jury contra Montilla? Según las fuentes, si el fiscal pide el desafuero, Montilla puede someterse a un jury. No obstante, con el nuevo Código Procesal Penal, es posible investigar al juez sin la necesidad de un jury. De momento, el fiscal General, Eduardo Quattropani, hizo la notificación del caso a la Corte de Justicia. Sucedió este miércoles al mediodía.