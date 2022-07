Cristina le respondió a Alberto con la lapicera de Perón

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le respondió al presidente Alberto Fernández tras la frase que dejó el primer mandatario en el acto llevado adelante en la CGT durante el pasado viernes. Para esto, la dirigente política compartió frases del libro Manual de la conducción política y citó a Juan Domingo Perón . "Cazó la lapicera y no la largo más. Cazó la lapicera y entró a firmar" , sostuvo.

Sigue la interna Alberto, con un mensaje para Cristina: "El poder no pasa por la lapicera"

Durante este sábado en la ciudad bonaerense de Ensenada, como parte de los diferentes homenajes llevados a cabo por el Frente de Todos (FdT) frente al 48º aniversario de la muerte del líder justicialista, la ex mandataria no dudó en señalar: "De los políticos no hay que mirar tanto lo que dicen, sino lo que hacen; es lo que yo hago". Y lanzó duramente: "Últimamente encontramos muchos exégetas de Perón".