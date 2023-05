Cristina Kirchner se vengaría de Alberto el 25 de mayo: ¿Qué podría decir?

Textualmente, el presidente señaló: "Alguna gente puede decir que fue una imprudencia ética muy grave haber firmado acuerdos con alguien a quien conocían de antes, devenido en empresario vinculado a la obra pública".

Luego, aclaró que "los descuidos éticos graves que algunos puedan señalar no siempre son delitos".

"Finalmente, no hay una ética única. En los tiempos que vivimos, con el posmodernismo, toda la ética y los valores se han vuelto relativos, no hay un valor unívoco. No voy a juzgar la ética de nadie. Vos podés juzgar, desde tu mirada, que éticamente eso es cuestionable y tal vez alguna razón te quepa, pero de ahí a decir que eso es un delito, de ahí a decir que Cristina es corrupta, hay una distancia enorme", intentó aclarar, mientras oscurecía.

Estas palabras cayeron muy mal en la vicepresidenta y su círculo íntimo, al punto de plantear la urgencia de una venganza. El escenario sería el acto del 25 de mayo, frente a la Casa Rosada.

Allegados señalan que la vicepresidenta recordaría en alguna parte de su discurso la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, en plena pandemia, como muestra de alguna de las defecciones del gobierno. A la falta de "ética" que mencionó alberto, le respondería con el viejo concepto filosófico de la "ética de la responsabilidad".

La relación entre los dos ya está detonada, por lo que esto no sería un obstáculo para la vendetta de CFK.

Habrá que esperar hasta el jueves.