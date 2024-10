Cristina endurece la interna: "Poncio Pilatos y Judas"

Todo sucede en el día en que tanto Cristina como Ricardo Quintela echaron por tierra la soñada unidad del PJ con la presentación de sendas listas para competir en la interna partidaria.

“Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, señaló CFK, en innominada alusión al gobernador bonaerense, de quien sectores del kirchnerismo esperaban un apoyo explícito a la candidatura para presidir el PJ de la ex vicepresidenta.

“No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, dijo, sobre la indefinición de quien el resto del peronismo considera su hijo político.

Sus recientes declaraciones darían de baja también el anunciado encuentro con el riojano Quintela, a pocas horas del cierre de oficialización de listas. “El que tiene que hablar con Quintela es Axel, que es el que lo apoya; porque sus ministros son los que están buscando avales para él”, apuntó.

“¿Alguien se imagina a un ministro de Néstor Kirchner juntando avales para Chiche Duhalde en 2005 o un ministro mío juntando avales para De Narváez en 2009? ¿Qué estás haciendo hermano? Hacete cargo”, remarcó, ya sin dejar dudas hacia quien dirigía sus palabras.

¿Por qué Quintela no? “Nadie que tenga responsabilidad de gestión puede estar al frente del partido porque el peronismo no puede terminar siendo rehén del gobierno nacional”, explicó.

“Es de total sentido común: ¿Cómo podés gobernar una provincia y pretender estar en Buenos Aires al frente del PJ en este momento? Es totalmente imposible y demuestra un alto grado de irresponsabilidad”, sumó.

Cristina planteó también lo que considera debe ser el futuro del PJ. “Somos un partido sin ninguna conexión ni conectividad con el mundo. Hay 25.000 internacionales y hoy no estamos en ningún lado”, analizó.

“En un mundo complejo que, además, no sabemos cómo va a ser el resultado de la elección en Estados Unidos… si gana Kamala van a seguir las guerras convencionales. Si gana Trump van a empezar las comerciales. Comercial o convencional, vamos a tener un mundo en guerra”, pronosticó.

“¿Y la Argentina cuándo ha tenido un gobierno que pueda visualizar los resquicios de esa geopolítica internacional? Pero no para insertarse en el conflicto como hace este infeliz que nos mete en cuanto despelote hay en el mundo”, disparó contra Javier Milei.