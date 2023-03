Corre el descuento: hay maestros sanjuaninos que cobrarán la mitad del sueldo de marzo

Los docentes de San Juan que hicieron paro por el reclamo salarial tendrán descuentos del día no trabajado y algunos de ellos acumularon la mitad del mes con medidas de fuerzas, por lo que cobrarán el 50% de sus haberes. El Ministerio de Educación termina hoy miércoles de hacer las grabaciones para liquidar los salarios con las novedades de las ausencias. "Hoy hacemos las grabaciones, se sigue trabajando las liquidaciones hoy porque han seguido llegando las planillas y están viendo con el corte hasta el 16 de marzo", según dijo la secretaria Administrativa de la cartera, Daniela González. El descuento menor es de alrededor de 5.000 pesos por cada día no trabajado.

Destacó que "es muy relativo" el panorama de descuentos, ya que hay maestros que no hicieron paro -los menos- y otros que hicieron algunas jornadas y levantaron la medida. Si bien el Gobierno propuso reconsiderar el descuento si cesaban las medidas de fuerza, como los Docentes Autoconvocados rechazaron esa oferta, no se dio la tregua y se les descontarán todos los días no trabajados. Hubo un aviso de los directivos de escuelas advirtiendo que no informarían los ausentes, para esos casos González aclaró que se descontarán los días a toda la planta de la escuela, incluido el personal jerárquico que no informó como se ordenó desde el Ministerio.

Para las grabaciones de las novedades, la Secretaría Administrativa de Educación sacó tres circulares pidiendo novedades a los directivos sobre la asistencia de los maestros. Una desde el 16 de febrero al 1 de marzo, cuando hubo poca inasistencia; otra desde el 1 al 10 de marzo que es el tramo más fuerte de ausentismo; y desde el 10 de marzo hasta el 16 que fue cuando el Gobierno dio el ultimátum para que regresen a trabajar.

Según la funcionaria, desde el 10 de marzo empezó a asistir más personal a las escuelas pero son pocos los que tienen el 100% de los días trabajados en los sueldos de marzo. Esto corre para todos los maestros de todo nivel y modalidad que adhirieron a la medida de fuerza que sigue en pie pero con menos adeptos.

Se trata de los salarios a pagar desde el 1 de abril que corresponden al tercer mes de este año, pero se aplicarán en el cálculo de haberes los días de paro de febrero porque se pagó completo, en medio de la protesta y cuando aun no estaba firme el descuento. Los datos se pasarán a la Dirección Provincial de informática hoy y desde ahí pasarán a Hacienda.

Aplicar el descuento es un trabajo complejo. En San Juan se hacen 75.000 liquidaciones al mes vinculadas a 22.000 docentes y existen 173 categorías de docentes, según los datos oficiales.

Para un caso parangón, para un maestro que recién se inicia, de jornada simple, sin antigüedad y grado 1, el descuento ronda los 4.997 pesos en bruto incluyendo incentivo y conectividad. En marzo, el salario neto provincial garantizado para un docente con antigüedad cero es de 137.991 pesos.

Por su parte, los Docentes Autoconvocados siguen con el reclamo, ya no con marchas multitudinarias pero algunos siguen de paro y con piquetes, como los accesos a proyectos mineros. Este miércoles cortaron al Ruta 40 en la ruta que une San Juan con Jáchal, a la altura del Villicum.