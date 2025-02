Contrapunto entre Gobierno y Rawson por un anuncio sobre la Red Tulum

image.png El jueves 13 de febrero, Carlos Munisaga hizo la apertura de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante Periodo 2025 y dio su Mensaje Anual.

Estas estaciones, de acuerdo a la información oficial de la Red Tulum, funcionan como puntos concentradores de viajes, que permiten trasladarse rápidamente hacia cualquiera de los cuatro puntos cardinales de la ciudad, a través de diferentes líneas. Las Estaciones de Transbordo son dos: Estación Córdoba, ubicada a metros del Centro Cívico y la Estación Mitre, a metros de la Plaza Aberastain.

"El único planteo que yo le hice es que nos aseguremos de no tener el caos en una zona escolar donde me preocupa que circulen muchos niños y no están acostumbrados a que circulen colectivos. Entonces, si aseguramos los niños primero no habría ningún problema en hacerlo", evaluó la funcionaria con aire de advertencia hacia el intendente.

"Estamos a disposición para trabajar con todos los departamentos los cambios que ellos nos planteen, que podamos llevar adelante y que sean buenos para la gente, no hay ningún problema en implementarlos", afirmó en rueda de prensa Palma. No obstante, aclaró que esta obra "no sería una estación de transbordo oficial, sino que él dice que ofrecería poner unos baños para los choferes, tal vez por eso él lo nombra como una estación de transbordo. Estaciones de transbordo son las dos que conocemos, la Mitre y la Córdoba, son provinciales. Eso no sería una estación de transbordo, sino un lugar, un parador podría decir yo, para que los colectivos lleguen ahí y los choferes también cuenten con sanitarios".

Además, la funcionaria orreguista dijo sobre esta estación en Villa Krause que es verdad que muchas líneas transitan por Rawson pero que es un hecho que "los pasajeros, de hecho, realizan transbordo en todos los departamentos. Porque transbordo le llamamos cuando te bajás de un colectivo y tomás otro, que ese transbordo para el pasajero, hoy por hoy es gratis, lo paga la provincia de San Juan. Pero estaciones, propiamente dichas, tenemos dos y no hay previsto hacer una nueva".