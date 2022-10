Conocida periodista asegura que Alberto Fernández cobró una fortuna para ser candidato a Presidente

Mercado señaló que “hay muchas fuentes que dicen eso, hay una fuente que me dio la precisión, no dije que tengo las pruebas para demostrarlo, pero si di pistas de cuál es la fuente, está contextualizada en la persona”.

“Se habla de ese dinero, no todo junto, sino como una especie de prima antes de arrancar y luego cuando entregue el poder en 2023. A mí lo que me dijeron es que el compromiso es que se quede cuatro años, no más, y ese compromiso suponía que él no iba a formar el albertismo”, ratificó.

Mercado sostuvo que el dato es verosímil, pesando en la repentina `recomposición de la amistad’ entre la actual vicepresidenta y su ex Jefe de Gabinete cuando ella ocupaba el Ejecutivo, del que Fernández se fue dando un portazo, al que le siguieron casi diez años de denuncias de corrupción y de mal manejo de la cosa pública.

https://twitter.com/SilMercado/status/1584637922279845888 Ante la preocupación de colegas y amigos, reitero q el sábado Gabriela Cerruti me dijo q el Presidente NO me demandará. Sus declaraciones fueron equívocas. Sin embargo, espero q ambos cumplan con su palabra y respeten la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución. — Silvia Mercado (@SilMercado) October 24, 2022

Ante la repercusión que tuvo la información, y las versiones desprendidas de declaraciones de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, acerca de la intención del presidente de accionar legalmente contra Mercado, la periodista escribió en su cuenta de twitter: “Ante la preocupación de colegas y amigos, reitero q el sábado Gabriela Cerruti me dijo q el Presidente NO me demandará. Sus declaraciones fueron equívocas. Sin embargo, espero q ambos cumplan con su palabra y respeten la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución”.