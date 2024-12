Confirmaron la renuncia de Bloch como decano de Exactas

Bloch presentó dos renuncias ante el área Administrativa-Financiera de la unidad académica. Fuentes internas del ámbito universitario afirmaron que los expedientes contienen errores y que no pudieron procesar el pedido. Renunció a la docencia, que ejerce desde 1985, con la intención de jubilarse y renunció al Decanato, donde transitaba el cuarto y último mandato. "Es un trámite común. Todo sigue igual", dijeron.

Bloch estaba a tiro de la destitución por la denuncia de acoso sexual, laboral y psicológico que presentó la empleada nodocente de Exactas, Mariela Suárez. La causa estuvo marcada por marchas y contramarchas del Consejo Superior de la universidad. Primero archivaron el pedido de desvinculación que hizo la parte instructora sumariante y la Oficina de la Igualdad de Género. Fue una sesión que tuvo como protagonista la abstención de los decanos. Luego reabrieron el caso, y votaron -por enorme mayoría- el pase a la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la casa de estudios, que está conformada por más de 100 asambleístas. En pocas palabras, Bloch está contra las cuerdas.

Las renuncias que hizo Bloch son parte de un procedimiento habitual para acceder a la jubilación. No obstante, las fuentes afirmaron que hubo errores en el pedido y desde el área Administrativa de Exactas le pidieron que haga modificaciones. Según dijeron, primero renunció a la docencia y luego al Decanato. Pero no puede seguir como decano si no es profesor de la universidad. Hay una incosistencia de redacción que el área de Legales no puede admitir. Entonces, sólo hay que solucionar eso. Una vez presentada de manera correcta, pueden aceptar la renuncia. "Es sólo un papel que pide la Anses. Avisas a la UNSJ que te estás jubilando. Y cuando te sale la jubilación, ahí se hace efectiva la renuncia", comentaron.

La renuncia, de carácter intempestivo, es un golpe de efecto en la causa contra el decano, que podría resumirse en pirotécnica política ante la inminente Asamblea, que está pactada para el 26 de diciembre a las 9 en el Rectorado. La universidad arrancó con la convocatoria y ya confirmaron un buen número de integrantes de los distintos Consejos Directivos.

La Asamblea sigue en marcha y la presentación de Bloch, de acuerdo a las fuentes, es una manera de "embarrar la cancha". Algo de cierto hay en esa enunciación. El decano, aunque tiene como profesión la ingeniería, es un experto en cuestiones legales de índole universitaria. Durante años ocupó la presidencia de la Comisión de Reglamento e Interpretación del Consejo Superior, que se reúne los miércoles a las 8.30. Un expediente de renuncia es de fácil redacción por eso resulta extraño que haya equívocos.

Las fuentes interpretaron que un "manotazo de ahogado" para contrarrestar la Asamblea con algún artilugio jurídico. El lunes, Bloch presentó un pedido de nulidad de Asamblea ante la Dirección General de Asuntos Legales. Según razonó el decano en la nota, no tuvo tiempo para apelar la decisión del Superior de reabrir la causa. Por ahora, no caminó el pedido y probablemente sea rechazado por Legales.