Para el rector de la UNSJ, no le consta la renuncia de Bloch y la Asamblea Universitaria se mantendrá en pie

Respecto de la situación de Bloch, TIEMPO DE SAN JUAN le consultó a Berenguer, quien dijo que "yo a la renuncia todavía no la veo. No ha llegado. Son los medios los que la están publicando".

El rector adelantó sobre lo que pasará este jueves: "el Consejo Superior va a tratar un tema que él ha pedido que se suspenda a la Asamblea. Con un montón de considerandos. Nuestra Dirección de Asuntos Legales ha hecho su dictamen y es lo que yo voy a transmitir al Consejo Superior esta tarde" (por el jueces 19).

El dictamen, dijo Berenguer, dice que todo el proceso debe seguir como estaba planteado camino al 26. "El dictamen es que no se suspenda, o sea, no es pertinente. Que se continúe con la Asamblea el jueves 26", informó.

También planteó un escenario incierto de cara a la Asamblea. "No se sabe. Están dos alternativas. O que él renuncie definitivamente del cargo de decano, que es la función sobre la cual cae esta sanción. Y ahí se cae todo el proceso", declaró.

No obstante, Berenguer puntualizó por qué no es lo mismo renunciar que la destitución: "Si Bloch renuncia, se jubila. Si lo destituyen, se cae la jubilación", dijo. Y opinó que "para él es preferible que se retire antes de que se lo destituya".

El rector opinó sobre la movida del decano al querer renunciar. "Eso es especular hasta las últimas instancias. Pero eso no ha estado hasta ahora aprobado y no influye en el proceso hasta el 26 lo que él ha presentado", dijo.

"Lo que él ha presentado el día de hoy, el Consejo seguramente se va a adherir al dictamen de legales, es que no hay argumentos para sustentar. No ha renunciado", remarcó el rector.

Berenguer dijo que no le consta ninguna renuncia de Bloch: "no sé qué es lo que ha hecho. Son todos trascendidos. Yo me tengo que manifestar por lo que tengo en manos. La renuncia no la tengo. Así que la Asamblea sigue en pie para el 26 a las 9 de la mañana".

Bloch quedó a tiro de la destitución por la denuncia de acoso sexual, laboral y psicológico que presentó la empleada nodocente de Exactas, Mariela Suárez. La causa estuvo marcada por marchas y contramarchas del Consejo Superior de la universidad. Primero archivaron el pedido de desvinculación que hizo la parte instructora sumariante y la Oficina de la Igualdad de Género. Fue una sesión que tuvo como protagonista la abstención de los decanos. Luego reabrieron el caso, y votaron -por enorme mayoría- el pase a la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la casa de estudios, que está conformada por más de 100 asambleístas.