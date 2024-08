Con una nueva mayoría y un voto sorpresa de Chimbas, el orreguismo logró rescindir el contrato con la UTE que construía El Tambolar

El orreguismo consiguió una nueva mayoría, que viene sosteniendo desde otras sesiones y que selló con el tratamiento y aprobación del RIGI. Sacó la rescisión del contrato con 19 votos a favor, entre los cuales además de los propios sumó al bloque bloquista -con tres votos-, al diputado del bloque del Este Marcelo Mallea, al massista Franco Aranda, al calingastino Jorge Castañeda, al libertario Fernando Patinella y al gramajista Gabriel Sánchez, quién se desmarcó nuevamente del peronismo y votó en consonancia con Juntos por el Cambio.

Hubo un pedido del bloquismo, que lo hizo el zondino Miguel Atampiz. El ex Intendente solicitó que se agregue en el convenio un pedido de regularización de deuda por parte de la UTE que construyó el dique Tambolar porque nunca pagó la tasa de construcción municipal. "A Dragonetti le gusta agarrar obras pero se queda con lo ajeno", dijo en relación a lo adeudado. La solicitud no pudo ser incluida porque el proyecto era un mensaje cerrado del Ejecutivo.

El voto negativo sumó 11 voluntades, entre las cuales se encuentra el grueso del uñaquismo. Entre los legisladores que hablaron estuvo Eduardo Cabello, quien además de ser diputado es secretario general de la UOCRA y de la CGT. "Los caprichos de la política se pagan muy caros. Una nueva licitación demandará al menos dos años, hay 1.200 trabajadores que están todos los días en la calle Alem -sede la UOCRA- que estaban en El Tambolar y ahora están vendiendo sus cosas para poder llegar a fin de mes", anticipando con sus palabras el voto negativo que después terminó concretándose. También se expresaron en sentido similar Juan Carlos Quiroga Moyano y Cristina López de Abarca.

El peronismo apuntó a la necesidad de aplanar la curva de inversión hasta resolver el financiamiento. "Así no vamos a mejorar las ecuaciones de electricidad y energía en la balanza nacional", agregaron.

Los giojistas se abstuvieron, el legislador del Frente Grande Horacio Quiroga no votó. Los tres argumentaron que no conocían el proyecto porque llegó muy tarde al recinto. También se encargaron de recalcar que "no están en contra de la obra pública" y que al desconocer los detalles de la iniciativa orreguista optaban por abstenerse. Hubo dos ausentes en la Cámara, uno por bloque. Por un lado, el rivadaviense Juan Cruz Córdoba y por el otro, el ullunero Leopoldo Soler.

Entre los datos del convenio con las empresas se encuentra un apartado en el cual la Provincia pide que la UTE le devuelva poco más de 2 millones de dólares que se entregaron para la compra de maquinaria. "Asimismo la UT se obliga a restituir a EPSE la suma de 2.294.758 U$S más IVA en concepto de un préstamos que le otorgó la Provincia, mediante acta acuerdo de fecha 29/12/2023, para la adquisición de una maquinaria denominada hidrofresa", indica el texto.

En la actualidad, la obra tiene un grado de certificación del orden del 41,39% y se calcula que para terminarla se necesitarán 300 millones de dólares.