Cómo serían los vínculos entre Milei y el gobernador Orrego

El 2 de julio Orrego ganó las elecciones. Un mes y pocos días después, el santaluceño tuvo que enfrentar con sus candidatos legislativos las PASO y una interna feroz de Juntos por el Cambio. Apoyó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que terminó perdiendo con el ala halcón, encabezada por Patricia Bullrich.

En las generales del 22 de octubre se quedó fuera JxC y allí fue cuando surgió la disyuntiva: Milei o Massa. Bullrich y Mauricio Macri decidieron darle su apoyo al libertario. El bloque de gobernadores optó por la neutralidad, pero algunos de los mandatarios dieron señales. El orreguismo no dio señales públicas, pero hubo debate y los únicos que se expresaron, inclinaron la balanza por Milei.

En San Juan el diputado electo José Peluc es el hombre del libertario en la provincia. Con Peluc no hay una buena relación. Los cortocircuitos llevaron a que el legislador electo se tuviera que ir de Producción y Trabajo. Para el orreguismo, la llave para lubricar la relación con Milei es Mauricio Macri, con quien hay vías directas de contacto.

El senador Bruno Olivera se refirió a la relación con el gobernador electo y aseguró en Tiempo de San Juan: “En el caso que el Gobernador u otros sectores decidan alinearse con nosotros, estamos abiertos para trabajar por el bien del país y la provincia. Si el Gobernador se alinea con las propuestas que tenemos nosotros, va a existir un diálogo constructivo”.

En la conferencia, Orrego dijo que tiene “una buena relación”. “Creo que aspiramos todos los gobernadores a tener una relación de consenso para el bien del país”, agregó.

Hasta ahora, el santaluceño no pudo hablar directamente con el libertario. “Las primeras conversaciones que tenga, van a tener que ver definitivamente con los intereses de los sanjuaninos. No hay otro interés superior que, de los sanjuaninos, me va a encontrar ahí tratando de defender todos nuestros recursos, tratando de hablar con él para que se generen políticas que, por supuesto, traigan bienestar a nuestra región. Así que yo veo con mucho optimismo la posibilidad de generar esas conversaciones que sean ricas en el futuro”, cerró en su contacto con la prensa.