Cómo será el futuro si gana Milei, según el filósofo de Patricia Bullrich

El panorama que planteó el intelectual es distópico. Según Kovadloff, un triunfo de Milei traería un futuro “violento” en Argentina.

Kovadloff reconoció que, como tantos, no anticipó la performance electoral libertaria. “No vi los efectos degradantes de una democracia incumplida. Me concentré en la lucha de un peronismo que quiere sostenerse en el Poder a cualquier precio y una candidata que quiere restaurar la República”, señaló.

Se reconoció “angustiado” por un candidato, como Milei, que "me dice que el pasado no tiene porvenir y que es necesario volver al primer día. Esto se llama apocalipsis".

“El proyecto de Milei no es de república, sino de un Estado fuerte jibarizado por la voluntad de poder de un hombre que reniega de la República y que me llevaría a preguntarme cuánto puede durar porque no le veo estructura para sostenerse...", remató.

Kovadloff también le dedicó comentarios a Sergio Massa, a quien consideró “maquiavélico”, ya que “todos los medios para alcanzar el poder son legítimos para él”.

“Massa tiene una convicción y hay que tomarla en serio. Está persuadido de que la lucha por el poder justifica cualquier recurso”, evaluó.

“La tergiversación de las palabras; sentarse con quien luego vas a traicionar; levantar el dedo acusatoriamente contra quien luego termina siendo tu aliado. Estos procedimientos evidencian ambición”, redondeó.