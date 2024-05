Causa Nación Seguros: Alberto Fernández quiere apartar al juez

Declaraciones Alberto Fernández, sobre el Gobierno de Javier Milei: "Creo que esto no va a funcionar"

Cabe destacar que la decisión de la recusación de Alberto Fernández contra Ercolini estará en manos de uno de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal. Este será elegido por sorteo. El tribunal está integrado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.

Hasta el momento el juez decidió la inhibición general de bienes del expresidente y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. Esta misma medida se aplicó para otros exfuncionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa. Con dicha medida no podrán vender ni disponer de sus bienes. Incluso, tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.

Entre los involucrados está Martínez Sosa, un poderoso productor de seguros que maneja pólizas de muchos ámbitos de la administración pública nacional, en algunas provincias y en municipios. El broker está vinculado a Alberto Fernández ya que le prestó alrededor de 20 mil dólares, según sus declaraciones juradas.

Por si fuera poco, Martínez Sosa es el esposo de María Cantero, la histórica secretaria que tuvo el expresidente y quien también imputada. Sobre esto, al comienzo del caso Alberto Fernández había dicho: "Dudo que ella haga una cosa así. Si lo hizo, no lo avalo. Ninguno te va a decir que pedí por alguien. Yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así. Si fue así, se extralimitó".