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Justicia

Causa Cuadernos: Centeno se negó a declarar y abrió una nueva pulseada en el tribunal

Lasa defensas sostienen que para que las antiguas declaraciones sigan siendo parte del proceso deben ser refrendadas por el testigo.

Por Guido Berrini
Oscar Centeno

Oscar Centeno

Oscar Centeno, una de las figuras centrales de la causa Cuadernos, se presentó este jueves en Comodoro Py para ser indagado en el juicio oral, aunque finalmente decidió no responder preguntas ante el Tribunal Oral Federal número 7.

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El ex chofer de Roberto Baratta reapareció en los tribunales bajo custodia, ya que integra el Programa Nacional de Protección de Testigos desde 2018.

La negativa de Centeno volvió a tensar la audiencia, porque las defensas insistieron en que sus antiguas declaraciones no deberían ser incorporadas si no accede a sostenerlas en esta etapa del proceso.

En ese marco, los abogados de varios acusados reclamaron que el autor de los cuadernos declare en el debate oral para que sus dichos puedan ser sometidos al control de todas las partes.

Pese a esos planteos, el tribunal rechazó las objeciones y ratificó la incorporación por lectura de las indagatorias previas de Centeno.

La fiscal Fabiana León y la querella de la UIF sostuvieron que esa cuestión ya había sido resuelta, por lo que el debate siguió adelante en una jornada marcada por fuertes cruces entre acusación y defensas.

La audiencia también incluyó otras indagatorias. Juan Manuel Abal Medina se negó a declarar, mientras que Rafael Llorens sí hizo un descargo y respondió preguntas.

Más tarde, el empresario Carlos Wagner, también imputado colaborador en el expediente, volvió a optar por el silencio.

El juicio entró en su fase presencial esta semana, luego de que el TOF 7 rechazara los planteos preliminares formulados por las defensas de los imputados.

En el proceso se analiza la presunta existencia de un esquema de recaudación ilegal vinculado al pago de sobornos por parte de empresarios a cambio de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

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