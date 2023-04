Caso Tellechea: el Tribunal rechazó la prisión preventiva para los imputados que ahora podrían ser condenados a perpetua

34b63618-e1ca-4349-9919-74eabe8560de.jpg

Los representantes del Ministerio Público sostenían que como la pena, en caso de ser condenados, se agravaba a prisión perpetua, los sujetos bajo la lupa de la Justicia Federal podían evadir el juicio y por tanto pretendían una medida de coerción más gravosa.

Fue por eso que las defensas se opusieron al planteo de fiscalía e incluso hubo un pedido de recusación en su contra, aludiendo falta de objetividad en los funcionarios. Fue el defensor oficial Esteban Chervin quien apuntó contra Maldonado y Vega, al mismo tiempo que los abogados defensores Sandra Leveque, Franco Montes, Marcelo Fernández, Carlos Daniel Rivadeo y Faustino Gélvez adhirieron a lo expuesto.

A pesar de que la autoridad que preside el debate que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal no dio lugar al pedido de recusación de las defensas, si rechazó la prisión preventiva para los imputados. Por un lado, las juezas señalaron que el MPF tiene facultad para modificar la calificación, aunque por otro lado denegaron la prisión preventiva.

Los defensores habían alegado que sus patrocinados siempre estuvieron a derecho, que nunca obstaculizaron la investigación y que desde que inició el juicio fueron los primeros en llegar y los últimos en irse, por lo que encontraban inaudito el pedido de los fiscales.

Finalmente y luego de la resolución del Tribunal presidido por Rattá, el juicio se reanudó con la declaración del comisario Ríos, quien cumplía funciones en Seguridad Personal cuando se realizó la denuncia por la desaparición de Raúl Tellechea en septiembre de 2004. El policía retirado actuaba bajo las órdenes de Mario Roberto León.

Los principales sospechosos son los ex miembros de la Junta Ejecutiva de la Comisión Directiva de la Mutual, Luis Héctor Moyano, Miguel Del Castillo, Eduardo Rubén Oro y Luis Alonso. Además, están acusados el supuesto arrepentido en la causa "Sebastián Cortéz Páez", Miguel González, ex jefe de Policía; el jefe de la sección Seguridad Personal, Mario Roberto León, y el policía Alberto Flores. También una empleada de la mutual, Aurora Ahumada, acusada de entorpecimiento en la causa, y el ex secretario del Consejo de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi.