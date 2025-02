Caso $Libra: Firmó para crear la comisión investigadora, la votó en contra, y se volvió viral

image.png El senador nacional correntino, Eduardo Vischi

Ante la propuesta de votar incluir en la sesión el tratamiento del proyecto del senador Pablo Daniel Blanco, radical por Tierra del Fuego, de crear una comisión investigadora, se armó un pequeño revuelo.

Solo para habilitar la discusión sobre tablas -fuera de la agenda del orden del día- del proyecto de crear una comisión investigadora sobre el escándalo cripto del presidente Javier Milei, el Senado requería dos tercios de los presentes en el recinto.

Vischi hizo una salvedad al que primero aprobarían "si se trata o no el proyecto, no se si conforma la comisión". "Lo que primero tenemos que hacer es si este tema, que no estaba incluido en la orden del día, lo vamos a incorporar o no, y seguramente después, cuando terminen los temas, lo vamos a tratar", anticipó el correntino Eduardo "Peteco" Vischi.

Esa votación salió afirmativa con 53 votos a favor y 17 en contra y se habilitó la discusión. Entre los que votaron para rechazar la discusión en el recinto estuvieron los seis miembros de La Libertad Avanza, la cordobesa Alejandra Vigo (esposa de Juan Schiaretti) y la senadora Mónica Silva que responde al gobernador Alberto Weretilneck, de Río Negro.

Pero también varios colaboradores como el salteño, Juan Carlos Romero; la neuquina Lucía Crexell -que ya había protagonizado una votación escandalosa a cambio de un supuesto puesto en la Unesco-; la tucumana Beatriz Ávila; y Carlos "Camau" Espínola, que busca ser candidato a gobernador de Corrientes por LLA en las elecciones provinciales de este año.

A ese grupo se sumaron cinco de los siete del PRO: Alfredo De Angeli (Entre Ríos), Luis Juez (Córdoba), María Victoria Huala (La Pampa); Andrea Cristina (Chubut) y Carmen Alvarez Rivero (Córdoba).

En ese momento se generó una discusión porque algunos senadores querían que .ya con el tema habilitado. se tratara inmediatamente, mientras que otros preferían votarlo al terminar.

Hubo un mal manejo de la sesión por parte del puntano Bartolomé Abdala desde la presidencia provisional del Senado -Villarruel está a cargo de la presidencia de la Nación por otro viaje de Milei a Estados Unidos- y se definió avanzar en ese momento.

Pese a esa oposición a abrir el debate, llegó el turno de votar por la creación de la comisión investigadora del escándalo cripto. Ahí el reglamento prevé que sea con dos tercios del Senado, es decir 48 votos.

Esa votación logró 47 a favor y 23 en contra. Por un solo voto, el Gobierno pudo frenar la comisión investigadora. Además de Vischi, notable por ser jefe de bancada, los otros radicales que votaron en contra fueron la mendocina Mariana Juri, el santafecino Carlos Galaretto y el chaqueño Víctor Zimmerman, respondiendo al pedido de sus gobernadores, Cornejo, Pullaro, y Zdero, respectivamente.

image.png La firma de Vischi