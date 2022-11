Cannabis medicinal: un desafío y dos fechas para llegar a 22.000 pacientes sanjuaninos

Para el médico, "cuando hay desconocimiento priman los prejuicios y en este caso creo que es paradigmático, hay desconocimiento. Indudablemente es un tema nuevo que está viendo la luz en el mundo y todos los cambios requieren un tiempo, esta dificultad se va a superar a medida que los profesionales se vayan interesando más en estudios clínicos en el mundo y empezando a verlo como tratamiento". Para el médico, "cuando hay desconocimiento priman los prejuicios y en este caso creo que es paradigmático, hay desconocimiento. Indudablemente es un tema nuevo que está viendo la luz en el mundo y todos los cambios requieren un tiempo, esta dificultad se va a superar a medida que los profesionales se vayan interesando más en estudios clínicos en el mundo y empezando a verlo como tratamiento".

"Como es un rema nuevo requiere de esfuerzos, de inversiones, indudablemente vamos a favorecer eso pero también está dentro del profesional interesarse", destacó. En este marco, llega a San Juan el 15 de diciembre Marcelo Morante, que es el Coordinador Programa Nacional de los usos medicinales del Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación. Va a dar a los profesionales sanjuaninos una charla sobre el presente y el futuro del cannabis medicinal.

¿Qué falta para poder llegar a los pacientes con este tratamiento made in San Juan? Se requiere tener montado, por parte de CanMe o de los empresarios que trabajan con la empresa estatal un Laboratorio de Producción que permita trabajar en un producto de altos estándares de calidad farmacéutica, un Laboratorio de Producción que aúne los cultivos propios de la empresa, siguiendo las normativas sobre Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), dictadas por ANMAT y otras normas de calidad internacionales. Estas exigencias son propias a cualquier empresa que quiera producir un medicamento de diversa naturaleza, por lo tanto, la arquitectura y construcción debe ser ejecutada por entidades con experiencia en el rubro.

labr.jpg En sus laboratorios, Canme busca certificar los más altos estándares científicos y médicos para acercar a la comunidad un producto de calidad farmacológica.

"Estamos empezando a proyectar, hemos encargado el proyecto para el llamado a licitación en 5 meses, alrededor de marzo, y ahí vendrá la licitación y el armado para que esté en 2024", dijo Correa sobre dos fechas clave que se vienen. La intención es poder producir desde ese año, lo que no es sencillo, ya que también hay que someter el producto que se obtenga a la evaluación de la ANMAT.

¿Cómo se manejará el cannabis medicinal en San Juan?

El funcionario dijo que "vamos a ir determinando de acuerdo a la necesidad de la población objetivo, que son 22.000 personas, el promedio internacional de consumo 9 mililitros por mes", explicó. De esa población objetivo "muchos no lo utilizan porque no tienen acceso, porque no hay conocimiento, porque no lo indica el medico, o porque el costo es alto. En esta situación podamos ayudar nosotros con nuestra producción", destacó.

De los primeros en probar este medicamento en el mundo son los niños que sufren epilepsia refractaria, con resultados exitosos, ya que minimiza e incluso hace desaparecer las crisis convulsivas lo que es un progreso importante.

El médico apuntó que, según la ley de creación de CanMe, "para el paciente sin cobertura social en San Juan tenemos que entregar este producto a Salud Pública, y va a estar en farmacias también. Nuestro objetivo es llegar a los pacientes sin cobertura".

En CanMe consideran que la infraestructura local será suficiente para un buen lanzamiento y, como se trata de un laboratorio escalable, no hay límites en el desarrollo de esta promisoria nueva industria en San Juan. El laboratorio se prevé ubicar en un pabellón en el Hospital Julieta Lanteri, cedido por Salud Pública para tal fin. "La sociedad del Estado lo construye y lo administra, no es nuestra intención tercerizar", aclaró.

lab.jpg En el laboratorio de control de calidad del INTA se realizan tareas relativas al servicio de determinación de cannabinoides en las matrices derivadas del cannabis.

El suministro de este medicamento que suele tener amplios usos y grandes costos, tiene prioridad en la Salud Pública provincial, es decir, en democratizar su acceso. Correa dijo que lo que se agranda día a día no es la población que consume cannabis medicinal sino el universo de patologías que atiende, como acompañamiento de dolor, tratamientos de mejora de los síntomas de pacientes sometidos a quimioterapia, y patologías neuro generativas, entre otras.

Canme San Juan, que tiene esa como su marca inscripta en el INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) tiene convenios con 4 inversores privados, de los cuales 3 corresponden a la primera convocatoria y dos de ellos están avanzados en el montaje y empezaron a montar las bases de sus propios laboratorios. "Nuestro proyecto no se contrapone, sino que se complementa", aclaró Correa.

En este marco, es probable que los inversores lleguen a producir en sus laboratorios antes de que lo pueda hacer CanMe y ese producto aún no se conoce si también podrá beneficiar directamente a los pacientes sin recursos. Eso dependerá de la reglamentación de la ley nacional 27669, que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, que fijará las reglas del juego con las empresas y eso motivará que CanMe San Juan haga un nuevo convenio referido a la comercialización. Con CanMe trabajan las compañías privadas Cann 4.0, Greenhealth, Mediplan, HDE, Cannoil y EcoCanna.

Por otro lado, el 15 de diciembre se inaugura el otro laboratorio, el de Control de Calidad, que está instalado junto a INTA en el predio de Pocito, espacio que sirve para poder analizar la composición de cada producto que se acerque a estudio, por ejemplo, un usuario que haga su aceite y quiera saber qué le salió de esa elaboración podrá conocerlo abonando un arancel. Al acto de inauguración se espera la presencia de autoridades s de INTA, del Ministerio de Salud nacional y referentes del sector de otras provincias como La Rioja.

"Hemos comenzado a trabajar a mediados del 2019, tenemos 3 años y sentar las bases de semejante industria es muy valioso", destacó Correa. En el país, Jujuy es la más avanzada en el desarrollo de cannabis medicinal y San Juan está en el lote de las que se le siguen los pasos de cerca, informan en CanMe.