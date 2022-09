Candidato a gobernador saludó el triunfo de Giorgia Meloni, y dividió a las redes: ¿fascista o pragmático?

El fragmento del discurso de Meloni que eligió para postear causó escozor en un sector de las redes sociales, por su fuerte carga de islamofobia, racismo, xenofobia, machismo y homofobia, mezclado con conceptos pseudo fascistas que no se corresponden con las iniciativas económicas que llevaron adelante los gobierno de los espacios de derecha que integran la coalición entre su espacio, los Hermanos de Italia – de lejos la expresión mayoritaria-, la Liga del Norte de Mateo Salvini, Forza Italia del “cavaliere” Silvio Berlusconi y del mínimo aporte de Nosotros Moderados.

En el extracto del video grabado en un acto de apoyo a VOX, en España, Meloni clamaba por “sí a la familia natural, no a los lobby LGTB, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, si a fronteras seguras, no la inmigración masiva, si la trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes financieras internacionales, si a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, sí a nuestra civilización, no a quienes quieren destruirla”.

Cuando todo lo que nos identifica está siendo atacado, triunfó la esperanza en Italia. Una mujer ultra convencida.

Con las ideas claras y coraje hay futuro.

El apoyo de de la torre a semejantes postulados provocó críticas en redes, que le plantearon su postura neofascista tras el guiño claro que el precandidato les hizo a los sectores más duros de Juntos por el Cambio, a través del apoyo al discurso de Meloni. Pero de la Torre también recibió mensajes de apoyo que justificaban, por ejemplo, los procesos antiinmigratorios, o las alianzas necesarias con sectores ultras para ganar elecciones.

La política es el arte de lo posible,y a veces tenés que hacer alianzas

Excelente Joaquin. Me fascina ver como lloran los zurditos de JxC

Hizo una ensalada. Con que estás de acuerdo ? Con si a la familia tradicional , ? Con no a la ideología de género? Con no a la burocracia de Bruselas ( en nuestro caso Washington) ? Con no a las multinacionales.?? Con que ??

No entendí lo de familia natural jajajaja hay muchos tipos de familias no es solo papa mama e hijos. Dios que mente atrasada que tienen. Lo peor que la mayoría que piensa así son viejos nacidos en el siglo pasado. Déjenos a nosotros los jóvenes ser libres en este siglo.

Con un tuit de distancia hablas de "sin sectarismo ni exclusiones" y reivindicado el discurso neofascista.

De toda la cancha.