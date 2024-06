Cambio de eje en Capital: menos corte de cintas, más caminar la calle y escuchar al vecino

Puertas adentro de la Municipalidad de la Capital ya manejan una fuerte consigna. La orreguista Susana Laciar pidió no se hagan más actos formales de inauguración o cortes de cintas en particular. La intendenta les pidió a sus colaboradores respetar una directriz: la obra se termina y ya se camina. Antes, durante y después existirá comunicación con los interesados y mediante los medios también pero nada de no empezar a aprovechar una mejora en el barrio, una calle arreglada, una nueva plaza en pos de que coincida con la agenda de la jefa comunal para que pueda sacarse la foto, como estila la mayoría de los políticos.