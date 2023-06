Basualdo no da el brazo a torcer: no será candidato a senador de Orrego

En este sentido, y como ya lo manifestó en abril pasado en su paso por Off the Record -el streaming de Tiempo de San Juan-, el senador nacional Roberto Basualdo le dijo que no a la candidatura a senador por el frente de Marcelo Orrego.

"No seré candidato a nada y el caso de una victoria de Cambia San Juan, no seré funcionario. Estoy orgulloso de haber podido construir un equipo muy grande que hoy tiene muchos candidatos que están mejor que lo que estaba yo y remarcó que "lo peor sería que yo tuviera que ir en una lista porque no tenemos candidatos".

El parlamentario recordó que tomó la "decisión de dar un paso al costado en el 2017. Cuando fui electo senador nacional dije que era mi última elección. Muchos no me creían". Incluso comentó que hubo ofrecimientos nacionales, pero que "si alguno de los candidatos a presidente que simpatiza con nosotros llega, no voy a ser nada".

Sin embargo, sí está dispuesto a ser sujeto de consulta permanente: "Quiero apoyarlos a todos. Si mañana viene alguien que sale concejal, intendente o gobernador, que si Dios quiere van a hacer Orrego y Fabián Martín los que ocupen la gobernación y vicegobernación, sería el placer más grande que pudiera tener, colaborar, pero de afuera".

Cabe destacar que en San Juan son cuatro los frentes que deberán presentar sus candidatos y un partido político que irá en soledad con un referente en Buenos Aires. Serán de la partida: Unión por la Patria -Sergio Uñac y José Luis Gioja-, Juntos por el Cambio -Marcelo Orrego y aliados-, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad -Cristian Jurando y Nicolás Méndez-, el partido Libres del Sur, y los libertario de Javier Milei, La Libertad Avanza.

En la provincia se elegirán tres senadores y tres diputados nacionales. El próximo plazo a vencer está fijado el 24 de junio, cuando deban inscribirse los candidatos de cada frente, momento en el que también habrá que elegir a qué aspirante a la presidencia apoyarán.