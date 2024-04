Aprobaron la jubilación de privilegio de Alberto Fernández y cobrará $7 millones

El ex presidente Alberto Fernández

Alberto Fernández finalmente cobrará $7 millones mensuales de su jubilación de privilegio. Así lo anunció la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) donde el ex mandatario inició el trámite el pasado 6 de diciembre.

Se trata de un beneficio al que pueden acceder todos y todas las personas que cumplieron el rol de presidente del país.

En febrero último, cuando trascendió que el ex presidente había iniciado su proceso administrativo para cobrar esa pensión especial, la legisladora porteña Graciela Ocaña presentó un reclamo formal en las próximas horas ante la Anses para que el ex jefe de Estado no pueda percibir ese beneficio. “¡Basta de privilegios! Le vamos a dar elementos a la ANSES con los cuales pueda denegar la jubilación de privilegio de Alberto Fernández, y lo vamos a hacer utilizando el DNU que él mismo firmó decretando la emergencia previsional para poder robarle la plata a los jubilados”, publicó Ocaña en su cuenta personal de la red social X en ese entonces.

(Fuente: Infobae)