Alberto, en IDEA, repartió palos a Cristina y a Macri

A los encuentros que se realizaron en tiempos de Néstor y Cristina al frente del Ejecutivo, no solamente no asistieron los mandatarios, sino que les prohibieron a todos sus funcionarios la presencia.

Alberto Fernández llegó con un discurso de alta valoración de su obra de gobierno, cargado de filminas.

Y aprovechó el auditorio para hacer política hacia dentro y hacia afuera, al repartir palos parejos para sus rivales externos e internos: Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

Fernández, en tono muy serio, interpeló a los empresarios presentes: "En este gobierno ¿alguien les pidió el 1% de su patrimonio? ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? En este gobierno que entregó 65.000 viviendas ¿alguien les pidió algo para poder llevar adelante esas obras? En este gobierno ¿alguien los mandó a espiar? ¿alguien llamó a un juez para que los persigan? En este gobierno ¿alguien usó a la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican? Los desafío, porque la respuesta es no". Y les reclamó: "¿Por qué no tienen en cuenta todo esto? que no hay más espías, no hay más operadores judiciales, no más presiones".

Las referencias estaban claras: lo del dinero para la obra pública, en tiempos de Causa Vialidad y fotocopias de los Cuadernos de la Corrupción iba para Cristina y para su ex amigo compañero en el gabinete de Néstor Kirchner, Julio de Vido.

Lo del espionaje y el pedido del 1% de su patrimonio, claramente, era para Mauricio Macri. También la pregunta "¿alguien llamó a un juez?". Eso dicho precisamente ante un auditorio de grandes empresarios plantó en la cabeza de los asistentes el recuerdo de Paolo Rocca al borde de una condena tras un procesamiento de Claudio Bonadío, en el msimo acto procesal en el que "salvó" a Marcelo Mindlin, uno de los grandes ganadores del tarifazo macrista. Rocca tenía cuitas pendientes con el ex presidente provenientes de la actividad privada, que Macri intentó resolver desde el poder. Rápidamente Rocca se “asesó”, entendió que la cosa iba en serio, y recompuso relaciones. Como premio, Macri le tendió una alfombra roja en Vaca Muerta.

Mauricio-Macri-en-Estados-Unidos-planta-de-Tenaris-junto-a-Paolo-Rocca-1920-2.webp

El sayo del tema AFIP podrían ponérselo todos.

Hacia el fin de su alocución, tras recordar los números negativos que recibió del gobierno cambiemita y mostrar guarismos favorables de desarrollo económico y crecimiento, recordó algunos de los momentos duros que tuvo que atravesar como Presidente.

"Tenemos que dejar de lado a los intolerantes. Muchas veces me dicen que soy un débil, que tengo que ser más fuerte, más corajudo. Yo no quiero ni la prepotencia de los soberbios ni el coraje de los mercenarios. Yo seré re débil, pero el que afrontó deuda con el Fondo se llama Alberto Fernández, el que enfrentó la deuda con los acreedores privados se llama Alberto Fernández, el que fue a buscar las vacunas fue Alberto Fernández, el que sigue enfrentando la guerra se llama Alberto Fernández y los que seguimos luchando somos todos nosotros", concluyó.