Alberto Fernández, sobre los jueces del chat: "Da asco"

En la misma línea, al ser consultado por la silla vacía que queda en la Corte, descartó un potencial acuerdo entre el oficialismo y la oposición y habló del "desprestigio" del máximo tribunal: "Lo tienen que resolver ellos. Porque escucho amigos, militantes, compañeros que me dicen: “Lo que tenés que hacer es intervenir la Justicia”, ¿y cómo se interviene la Justicia en una República? Necesitamos una ley. ¿Tenemos la posibilidad de sacar esa ley? La respuesta es no. “Entonces hagámosles juicio político a los miembros de la Corte”, necesitamos dos terceras partes del Congreso para hacer eso. La verdad es que la Corte debería darse cuenta del desprestigio en el que ha caído. Debería darse cuenta".

En el marco del día de la democracia que se celebró ayer, el mandatario explicó además por qué lo preocupó tanto el intercambio que circuló por los medios de comunicación. "El episodio no me preocupa por ninguna de las personas que participaron, ni por el diario Clarín. Me preocupa porque soy un demócrata, en mi sangre peronista también corre un poquito de la sangre de Raúl Alfonsín", destacó, y agregó: "si nosotros respetamos el Estado de derecho, no podemos mirar sin reaccionar lo que acabamos de ver, porque la democracia se construye con los tres poderes. Necesitamos jueces probos, funcionarios honestos y empresarios que no corrompan. Y lo que vimos fue jueces que no son probos, funcionarios que no son honestos y empresarios que corrompen".

En otro pasaje de la entrevista, se refirió a la reciente sentencia que recibió la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por Vialidad. "Sabe que cuenta conmigo humanamente incondicionalmente", afirmó.

En ese sentido, remarcó: "A Cristina le guardo un cariño sincero. Y en las circunstancias que ella está viviendo, sabe que cuenta conmigo incondicionalmente. Y cuando digo esto, quiero dejar en claro, ella cuenta conmigo humanamente incondicionalmente", reiteró el mandatario, quien, a pesar sus dichos, insistió en aclarar que su relación sufrió momentos de tensión enmarcados por debates internos.

"Soy alguien que quiere y respeta mucho a Cristina Kirchner, pero soy Alberto Fernández. Tengo mis propias miradas, mis propias visiones, valoro mucho las miradas de Cristina, las respeto por sobre todas las cosas, pero necesariamente no pensamos igual en algunas cosas. En este tiempo el presidente soy yo, y el que tiene que tomar las decisiones soy yo", afirmó el jefe de Estado.