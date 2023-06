Agua, "Marca Ciudad" y producción, los ejes de trabajo que abordaría Marcelo Orrego

“El modelo que queremos tiene que ver con aprender, trabajar y producir” , señaló el candidato a gobernador en dialogo con Canal 13. Y continuó: “Aprender, porque quien no tiene un oficio el día de mañana no tiene un futuro promisorio, se va a sentir frustrado. Trabajar, porque el trabajo da dignidad. Y producir porque tenemos que generar un circuito donde ingresen al circuito laboral”.

Dentro de este último eje, el de la producción, hizo un importante hincapié en el agua y la sequía que desde hace años genera inconvenientes y preocupaciones en toda la provincia, siendo un recurso más que importante para el desarrollo de actividades productivas. Al respecto, dijo: “Hay que hacer un manejo integral del agua, reforzar las juntas de riego, las 18 que hay fortalecerlas. A veces la poca agua que tenemos no la estamos cuidando y hay que trabajar para resolver la cantidad de canales rotos, porque hay que impermeabilizarlos”.

orrego marti.jpg Marcelo Orrego y Fabián Martín, una de las 10 fórmulas que buscarán quedarse con la gobernación de San Juan

También hizo mención al programa que planean poner en marcha denominado “Marca Ciudad”. En caso de lograr la gobernación, se instalará el programa para que cada ciudad en la provincia tenga un perfil donde se exhiban en un solo lugar todas las riquezas de las distintas zonas de San Juan. El objetivo es que el sitio esté disponible para turistas. “Mostraremos turismo religioso, rural, paisajes nos sobran, ni hablar de la potencialidad en nuestro interior”, remarcó el candidato.

Con relación a lo que es el turismo y los eventos, Orrego confirmó que no solo se va a sostener el calendario de eventos, incluyendo los deportivos, sino que el objetivo sería mejorarlo con el objetivo que la provincia ocupe un lugar central, no solo con el turismo de evento, sino potencializando otras actividades que generen fuentes de trabajo.

Otro de los temas que abordó con vistas a las elecciones del próximo domingo fue el económico. “Tenemos que mejorar la macro, hay que bajar el déficit fiscal que nadie se anima, hacer las cosas que tienen que hacer y dejar de emitir. En estas cuestiones tiene que ver con lo macro y se mezcla con nosotros. Tenemos del 3.20 de coparticipación nacional, el 81% de los recursos que percibe San Juan son de Nación. Somos “Nación dependiente”, por eso es necesario que quien sea gobernador sea del mismo color político que el presidente, para poder generar las obras necesarias para el desarrollo de San Juan; y estoy convencido que desde el espacio de Juntos por el Cambio va a salir el presidente o presidenta de los argentinos. Estoy convencido de eso, y San Juan tiene que estar en esa línea. Entiendo que los sanjuaninos tienen claro eso. Va a ser una puja fuerte de poder”, reflexionó.

La opinión sobre Sergio Massa y por qué no aceptó ser candidato a cargos nacionales

El candidato a gobernador hizo referencia a la opinión que tiene del actual precandidato a presidente, Sergio Massa. Al respecto dijo que tiene la suerte de conocerlo, pero que no es el mismo Massa que él conoció. “Él decía que no volvía más al kirchnerismo. Ese Massa que conocí fluctuó y es el Massa que dejé de reconocer. Lo conozco, pero no lo reconozco”.

En torno a la ausencia en las listas de candidatos a cargos legislativos nacionales, Orrego remarcó que su cabeza está puesta en la gobernación. “Yo quiero ser gobernador de San Juan, es mi sueño”, finalizó el candidato.