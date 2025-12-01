Adorni anunció la "irremediable" privatización de Aerolíneas Argentinas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó este lunes que Aerolíneas Argentinas incorporará 18 nuevos aviones a su flota financiados exclusivamente con fondos propios, un hecho que calificó como “inédito desde la reestatización de la compañía” y que, aseguró, representa “un paso en el camino hacia la irremediable privatización”.

Según explicó el funcionario nacional, esta inversión se enmarca en el proceso de racionalización que impulsa el Gobierno y que incluye una reducción del 18% en la planta de personal, la cancelación de rutas consideradas deficitarias, el cierre de sucursales y la concentración de operaciones en destinos catalogados como estratégicos.

Adorni sostuvo que las medidas adoptadas permitirán “ordenar y modernizar” la empresa, a la vez que señaló que la administración nacional considera que la incorporación de aeronaves con recursos propios constituye un avance hacia el objetivo final de privatizar Aerolíneas Argentinas.

