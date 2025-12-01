martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ajuste

Adorni anunció la "irremediable" privatización de Aerolíneas Argentinas

El jefe de Gabiente Manuel Adorni realizó el anuncio que promete gran debate político, mediático y social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó este lunes que Aerolíneas Argentinas incorporará 18 nuevos aviones a su flota financiados exclusivamente con fondos propios, un hecho que calificó como “inédito desde la reestatización de la compañía” y que, aseguró, representa “un paso en el camino hacia la irremediable privatización”.

Lee además
Manuel Adorni, jefe de Gabinete
En conferencia de prensa

Adorni celebró el acuerdo con Estados Unidos: "Una señal de que Argentina está en el sendero del crecimiento"
santilli y adorni se reparten turismo, ambiente, y deportes: ¿y scioli?
Gabinete

Santilli y Adorni se reparten Turismo, Ambiente, y Deportes: ¿Y Scioli?

Según explicó el funcionario nacional, esta inversión se enmarca en el proceso de racionalización que impulsa el Gobierno y que incluye una reducción del 18% en la planta de personal, la cancelación de rutas consideradas deficitarias, el cierre de sucursales y la concentración de operaciones en destinos catalogados como estratégicos.

Adorni sostuvo que las medidas adoptadas permitirán “ordenar y modernizar” la empresa, a la vez que señaló que la administración nacional considera que la incorporación de aeronaves con recursos propios constituye un avance hacia el objetivo final de privatizar Aerolíneas Argentinas.

Temas
Seguí leyendo

Verón le agradeció a Milei por el apoyo en su pelea contra la AFA

Insólita polémica entre la dirigencia rural y una diputada peronista que quiere poner un impuesto "a los gases vacunos"

Santilli ya sumó la voluntad de un gobernador radical, y ahora va por la de un peronista

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

El Gobierno anunció que enviará al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal: cuáles son los principales puntos

Pusieron en funciones al nuevo jefe de la Zona Sanitaria I de San Juan

El Gobierno de San Juan asegura ayuda alimentaria para 120 mil familias sanjuaninas

Cannabis en San Juan: guiño nacional para el aceite medicinal y la propuesta que hizo la provincia para controlar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas
Lo último

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

Te Puede Interesar

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

Por Walter Vilca
Calor y sequía, terminó un verano que dejó grandes récords en San Juan.
Clima

Caluroso y despejado: así se perfila el martes en San Juan

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Mogna, el pueblo que resiste, espera para este jueves más de 15 mil personas para la Fiesta de Santa Bárbara
Patronales

Mogna, el pueblo que resiste, espera para este jueves más de 15 mil personas para la Fiesta de Santa Bárbara

Golpe al boxeo sanjuanino: mientras intentan reconstruir la Federación, delincuentes arrasaron con la sede
Robo

Golpe al boxeo sanjuanino: mientras intentan reconstruir la Federación, delincuentes arrasaron con la sede