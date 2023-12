Absolvieron a un exrector de la UNSJ por la muerte de un alumno

Lo que se conoció ahora es que en base a la apelación de los acusados, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal absolvió a Nasisi, que era decano de Ingeniería cuando fue la tragedia; junto al exsecretario de Obras de la UNSJ, Joaquín Roso. Los jueces entendieron que el Tribunal que los castigó no valoró correctamente las pruebas, por lo que concluyeron que los acusados no tuvieron responsabilidad en el deceso. Los magistrados sí mantuvieron la condena contra el exsecretario Administrativo Financiero de la Facultad de Ingeniería, Alfredo Daroni, según publicó Diario de Cuyo.

Tras esta decisión del máximo tribunal, el fiscal de Casación y la parte querellante pueden ir a la Corte Suprema para tratar de revertir la sentencia. Nasisi había sido condenado en junio de 2021 a tres años de prisión en suspenso y Roso a dos años y medio de prisión condicional.

image.png Oscar Nasisi durante el juicio en el que se lo había condenado por la muerte del alumno Reinoso.

Los camaristas federales Gustavo Barroetaveña y Daniel Petrone consideraron que no se demostró que la nota que redactó el ingeniero Alvis Rojas, jefe del Departamento de Agrimensura, en la que plasmaba el peligro de las deficientes instalaciones eléctricas, "hubiera llegado a las oficinas de Nasisi", dado que "no se registra ningún giro, pase o elevación al Decanato". Además, cuando Rojas declaró en el juicio y se le consultó si había hablado sobre el riesgo eléctrico con el entonces decano, antes de la muerte de Reinoso, "contestó que no lo recordaba", sumado a que respondió lo mismo cuando se le repreguntó. Por eso, los jueces sostuvieron que la decisión del "tribunal de juicio no encuentra correlato en un adecuado análisis de la prueba producida".

Sobre Roso, los jueces consideraron que la Secretaría de Obras hizo un relevamiento en todas las facultades de la UNSJ y el Comité de Higiene y Seguridad reflejó deficiencias en las instalaciones eléctricas. Así, "instó" a los representantes a solucionar los problemas. Por eso, indicaron que "se desprende que, al tomar conocimiento del estado deficiente de las instalaciones de las diversas facultades, se solicitó a cada una de ellas un plan para solucionarlo, situación acorde a la competencia de la Secretaría de Obras". Finalmente, se desprende que la condena "no resulta sostenida por las pruebas producidas en el debate".

image.png Alfredo Daroni y su abogado, durante el juicio en 2021.

En cuanto a Daroni, sí sostuvieron su culpabilidad, ya que los camaristas entendieron que tenía conocimiento del peligro, debido a que había sido informado, "sin que haya adoptado ninguna medida dentro de su incumbencia funcional para evitar el riesgo", como "la asignación prioritaria de la partida presupuestaria" para la "reparación del tablero" de ingreso de electricidad al edificio.