A contrarreloj, la unidad de la oposición sanjuanina busca el OK en Buenos Aires

No obstante, las diferencias nacionales dificultaron que las conversaciones entre alianzas continuaran. El mismo Milei dijo durante su visita a San Juan: “Con Juntos por el Cambio no podemos tener nada" y calificó a la Coalición Cívica, el Gen y la Unión Cívica Radical como partidos de "izquierda". La orden era clara. En la misma sintonía opinaban off the record los jerarcas del macrismo. A excepción de Patricia Bullrich. La presidente del Pro es afín al economista libertario. Pero los sanjuaninos, que en un principio tomaron nota de sus referentes, buscan que haya unidad. Las gestiones están en marcha desde ambos lados. La razón: el desdoblamiento de los comicios.

El pensamiento que guía los opositores está fundado en que la provincia necesita "alternancia" porque "el peronismo gobierna desde hace 20 años". Tanto Orrego como Turcumán lo expresaron públicamente en reiteradas ocasiones, cada uno por su lado. La novedad está en que las charlas entre los dirigentes no cesaron en ningún momento. La semana pasada hubo comunicación, según dijeron fuentes calificadas, porque la fecha de comicios -14 de mayo- permite que macristas y libertarios puedan jugar bajo un mismo lema en la provincia y luego separarse para las nacionales de octubre. La idea es que haya dos sublemas -a los que se les asignará el nombre llegado el momento-, uno de JxC y otro de los seguidores de Milei.

Por supuesto, desde el entorno del diputado nacional lo negaron. Dijeron que las puertas están abiertas a las charlas, pero que falta para la unidad. Hablaron -como desde hace tiempo- de un acuerdo programático. En tanto, desde Adn manifestaron que hay diferencias marcadas en la "visión del Estado". Estrictamente, las fuentes conceptualizaron la grieta entre coaliciones como "diferencias funcionales". También respondieron que están "consolidando cada espacio" antes de pensar en una fusión con JxC. En diálogo con este medio, Turcumán dijo que trabaja para fortalecer la relación que ya existe con Cruzada Renovadora, Ideas para la libertad -ex Fuerza Liberal-, el Partido Demócrata, el Partido Libertario, los demócratas cristianos y hasta el Pro disidente, con los que constituye La Libertad Avanza.

En tanto, en off, hay políticos de la oposición que admiten que no hay un problema ideológico entre JxC y Adn, sino una cuestión de intereses electorales en Buenos Aires, que además estiman que se resolverán después de julio, cuando Milei y el Pro puedan negociar. En caso que no sucediese, tampoco importa. "No existen diferencias en San Juan", aseguraron. Por eso, las gestiones contrarreloj. Por primera vez, desde ambos bandos están convencidos de que la unidad les traerá un triunfo en las urnas. Al menos, eso comentaron sottovoce.