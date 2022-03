La visita de Vidal, el armado del Pro en Rawson y el carrusel de candidatos peronistas

Una visita de tres días, varios departamentos, actos, y contactos con la prensa. La diputada nacional María Eugenia Vidal arribó a San Juan como parte de un recorrido por las provincias del interior del país. Reunió a la tropa del Juntos por el Cambio local para darle un espaldarazo. Es parte de la estrategia del macrismo sanjuanino, buscar figuras para atraer votantes. Mal no les fue. En las elecciones de medio término de 2021, hubo una batería de llegadas desde la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, vino dos veces la presidente de Propuesta Republicana (Pro), Patricia Bullrich, y una el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El resultado: quedaron a apenas dos puntos del oficialista Frente de Todos.

Vidal dio la nota en Rawson. Un departamento adverso para el estilo de gobierno amarillo. Un bastión histórico del justicialismo que tiene el padrón más grande de San Juan, con 96.000 electores. Pero que presentó, durante el todo el año pasado, una interna entre el intendente Rubén García y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó. Además de una división entre sectores peronistas. Hay dispersión. Por un lado, está la Junta Departamental, con Marcos Andino. Por otro, el espacio Rawson Nuevo, del defensor del Pueblo y ex candidato a disputar la intendencia, Pablo García Nieto. También está el sector del secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga, con el ex jefe comunal Mauricio Ibarra como mentor. Todos anotados para la sucesión.

En ese contexto tormentoso, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires introdujo un orden al estado de cosas. Primero, reinstaló a la oposición como tema de conversación. Porque pese a que la fórmula de Susana Laciar-Enzo Cornejo estuvo a tiro de la vitoria en el departamento -perdió por la exigua diferencia de 2.814 votos- dejaron de mostrarse. No tuvieron el protagonismo por la lucha intestina del peronismo. Segundo, impulsó la puja entre macristas por la candidatura. Se empezaron a anotar algunos. Tercero, mostraron músculo con un acto a la sazón justicialista. Dijeron que hubo 400 mujeres en el centro de jubilados Años dorados. Inchequeable. Lo que no se puede desconocer es que fue a salón lleno. Cuarto, dejaron entrever que, dentro de la repartición opositora, Rawson es del Pro, así como Rivadavia y Santa Lucía son netamente de Producción y Trabajo.

En 2019. De izquierda a derecha: Verónica Benedetto, Gimena Martinazzo, Pedro Calvo, Flavia Gil, Enzo Cornejo y Rocío Cárdenas.

Por eso los candidatos saldrán de allí, del macrismo local. No sin el mayor contratiempo: perdieron a su dirigente más conocida. La interna en el Pro que estalló después que Gimena Martinazzo denunció por violencia de género al ex diputado nacional Eduardo Cáceres, hizo que la rawsina se alejara del armado. De hecho, buscó que los concejales la acompañaran. Rocío Cárdenas estuvo al principio. Pero luego se alineó con la conducción de Cornejo y Cáceres. También hubo coqueteos de Flavia Gil, idas y vueltas. Ahora Martinazzo, que en el 2019 ganó la interna del entonces Frente Con Vos, no está. Incluso, se especula con que puede jugar con Consenso Ischigualasto, según fuentes calificadas. Entonces, los cuatro ediles del Concejo rawsino tienen que salir a trajinar y hacerse conocidos. Al menos para sumar algunos votos por imagen propia.

La figura más destacada es la concejal María Verónica Benedetto. Durante la gestión de Mauricio Macri en la Nación, ocupó la dirección de la Unidad de Atención Integral de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) en Rawson. Por eso los vecinos la reconocen. Más atrás están: Pedro Calvo, y Cárdenas con Gil. “La idea es empezar a hacer caminatas con referentes y darles más entidad a las redes sociales de cada concejal”, dijeron las fuentes. También especificaron que “el candidato va a ser el que mejor mida”, pero que lo más probable es que sea Benedetto. Otro con ganas es Tony Ruiz, de Producción y Trabajo. Integra la mesa de coordinación departamental de Juntos por el Cambio. De todas formas, “sabe que está muy atrás”, comentaron.

En el Pro entienden que deben que aprovechar las divisiones del oficialismo mientras duren. La gestión de Rubén García fue esmerilada por el conflicto con Salvadó y con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem). Merece recordar el inicio, cuando el jefe comunal estaba internado en Buenos Aires por una cardiopatía, el titular del órgano deliberativo llamó a paritarias con el gremio dirigido por Antonino D’Amico. La razón pública: “Voy a hacer lo que esté a mi alcance para dejar todo acomodado para cuando regrese el intendente”, dijo Salvadó. Pero, en la práctica, primero generó un dolor de cabeza, y luego, días de paro de empleados. Así como un mensaje subrepticio sobre que el hombre al mando era otro. También se metió la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn), de José Villa, a pedir participación en las paritarias. Lo que llevó a una pulseada judicial con el Suoem que aún persiste.

El intendente Rubén García y el presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó.

Por otro lado, están García Nieto y Andino. El defensor del Pueblo perdió la interna ante Rubén García, entonces apoyado por Juan Carlos Gioja. Armó el espacio Rawson Nuevo y ayudó a Andino a competir por la Junta en 2020, durante el choque de Sergio Uñac y José Luis Gioja por el control del Partido Justicialista. Andino ganó y tomó fuerza. Dejó de lado a García Nieto en las decisiones. Luego hubo una suerte de reconciliación. Lo cierto es que, si bien no están peleados, no trabajan articulados. Lo mismo ocurre con Munisaga, de Somos Rawson. Con una excepción: es un secreto a voces que bajó su candidatura en 2019 para no perjudicar el armado del gobernador Sergio Uñac en el distrito. Ahora querrá estar en la boleta.

El secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga, y el defensor del Pueblo, Pablo García Nieto.

Queda preguntar qué hará el sector que responde a los hermanos Gioja. En los comicios de noviembre pasado, se mostraron “indiferentes”. En esto coinciden desde todas las fuerzas. Desde el mismo Pro dijeron que “no trabajaron para nadie, no apoyaron ni a García ni a nosotros”. Y reconocieron que eso les dio cierta ventaja y que por eso tuvieron una diferencia mínima. En 2023, el giojismo va a estar, Rawson es su centro neurálgico, aunque se desconoce quién puede ir en la boleta, sólo hay rumores.

No obstante, en el Pro saben que al peronismo unido es difícil ganarle. Si la maquinaria se pone en marcha puede generar plafón político y estructural para el candidato que sea. Por eso al macrismo le vino bien la presencia de Vidal. Porque introdujo ese orden mencionado que despertó a la oposición.

A vuelo de pájaro, es lícito decir que al Pro le falta. Tienen que construir un referente. Mientras que el peronismo presenta, al menos, cinco candidateables, que además son conocidos. Dependerá de las divisiones internas. De momento, el intendente recibió el apoyo de Uñac en un acto por el Día Internacional de la Mujer, en el estadio de Unión, con liturgia peronista. El gobernador se mostró sólo con García. Es el único encuentro que acompañó personalmente. Es un mensaje.