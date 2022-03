Vidal llegó a San Juan y habló de todo: minería, subsidios al transporte y armados pre 2023

El arribo de María Eugenia Vidal a San Juan parece una continuidad de la campaña 2021 a la de 2023. El año pasado, Juntos por el Cambio trajo una batería de visitas nacionales. Todas de la cúpula de Propuesta Republicana. Una fórmula que les funcionó. Y ahora siguen con esa idea. Que se suma a la gira que hace la diputada nacional por las provincias. Estuvo en Chubut hace dos semanas. Sin embargo, en esa ocasión no tuvo definiciones tan fuertes. En tierra sanjuanina, Vidal tiró contra las medidas de la "guerra contra la inflación" de Alberto Fernández y también habló de temas importantes para la provincia como la crisis hídrica.

Este lunes, la ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires llegó a San Juan para reunirse con empresarios y productores afines al modelo macrista. También visitó a un grupo de mujeres en Rawson. Antes de eso, pasó por una conferencia en la sede de Juntos por el Cambio, por Ignacio de la Roza y Ameghino. "Mi visita tiene un perfil muy productivo, estuvimos en una calera en Sarmiento y también en el parque solar, mañana vamos a una productora de aceite de oliva, una bodega, un emprendimiento de producción de cebolla y ajo", señaló la dirigente amarilla. Hizo hincapié en que no es una visita de médica. Todo lo contrario. Estará hasta el miércoles en la provincia. Tendrá reuniones con dirigentes territoriales en los departamentos.

Está en pleno armado previo al 2023 para darle un espaldarazo a las caras visibles de JxC que aspiran a los municipios. No obstante, en la rueda de prensa, descartó aspiraciones propias en un binomio presidencial. "Hay tantas cosas que tenemos que resolver que hoy las candidaturas no son prioridad, ni la mía, ni la de nadie", indicó. Acto seguido, contó que en Sarmiento se encontró con el dueño de una calera que emplea a 175 trabajadores y resaltó que JxC "no avalará aumentos de impuestos porque sentimos que la presión tributaria en la Argentina está en el límite". "No podemos pedirles a los que trabajan que sigan poniendo más y pagando más frente a un Estado que no es austero", resaltó.

Enseguida, encadenó el tema a la crisis hídrica que atraviesa San Juan. "La conocí a través de Marcelo Orrego, me transmitió la problemático, de hecho presentaron un proyecto de emergencia con una propuesta concreta de fondeo para aliviar impositivamente a los sectores perjudicados y también para hacer obras", dijo. La ex bonaerense, ahora porteña, comentó que es necesaria una propuesta a la que suscriban todos los partidos sanjuaninos, oficialistas y opositores.

En tanto, Vidal se metió en el tema de la tarifa del transporte, que beneficia a la CABA, en detrimento de las provincias del Interior. Sobre eso, señaló que "no debe ser una pelea entre provincias, hay una falso dilema cuando la confrontación se lleva a eso" y le pegó al Gobierno nacional: "La mayor parte de los recursos de la coparticipación primaria se la llena la Nación".

También habló de la "guerra contra la inflación" del Presidente y las asperezas al interior del Frente de Todos. "Tomaron medidas que no resuelven el problema de fondo", destacó. "Es más, han demostrado su fracaso", ahondó. "Volver al esquema de control de precios y de acuerdo de precios es volver a una instancia que fracasó no hace mucho", argumentó. "Desde 1970 se firmaron 10 acuerdos de congelamiento de precios, por distintos gobiernos. Está claro que por ahí no es", ejemplificó.

En cuanto a la interna entre Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner, comentó que los argentinos "tiene tantas angustias, cuando los sectores productivos nos reclaman que les saquemos el pie de la cabeza, que los dejemos exportar, que los dejemos crecer, que no les pongamos más impuestos, que la discusión sea si la vice le atiende o no el teléfono al Presidente y que veamos cómo se atacan entre sí, lo único que generan es preocupación y angustia en los argentinos".

La diputada nacional opinó sobre la realidad política de San Juan. Sobre la modificación del Código Electoral y la consecuente eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), dijo que "las reglas electorales no se cambian de un día para otro, sin hablar previamente y acá se hizo con poco debate". Pero no quiso entrar en el debate sobre quién debe ser el candidato a gobernador por su espacio el año que viene. "El mejor candidato surgirá de este equipo. No soy yo quien defina, sino respetar el trabajo", marcó.

Para finalizar, Vidal tocó el tema de la minería, principal actividad económica sanjuanina. Contó que se reunió con la Cámara Minera y expresó que "la minería le ha dado mucho trabajo a San Juan", y que, según los cálculos que maneja el espacio, "80.000 sanjuaninos viven de la minería con un sueldo básico que se inicia en 180.000 pesos, no hay muchos sectores productivos que tengan esos niveles salariales".