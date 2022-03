Cafiero le dijo “pelotudo” a Lanata, el periodista le respondió, y el PRO le pide la renuncia

Este jueves Jorge Lanata se mofó en su programa en Radio Mitre del manejo del inglés demostrado por Santiago Cafiero en la Expo Dubái.

Consultado sobre el tema por María O´Donnel, el Canciller dijo que se sentía satisfecho se su nivel de inglés y explicó por qué dio el discurso en ese idioma, y no en castellano. “Yo tenía un discurso en español y cuando llegué me dijeron que no había traducción simultánea y lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde; la misión diplomática nuestra no es agradarle con la pronunciación a quienes han quebrado el país”, dijo.

A continuación, respondió a las criticas de Lanata con un insulto en un inglés muy entendible: “Lanata said stupid things about me, i think Lanata is a dickhead”

La traducción admite variantes. La más cercana es “Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí, yo creo que Lanata es un pelotudo”. Pero el término dickhead también puede entenderse como “gilipollas”, “imbécil” y “cabeza de pene”.

"Dickhead":

Por las declaraciones de Santiago Cafiero sobre Jorge Lanatapic.twitter.com/pgQR3NhjtS — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 18, 2022

Apenas comenzó su show radial, el periodista le contestó al diplomático. “Mientras estabas en la librería, hubieras leído libros en inglés y escuchado pronunciación... Y si no, hubieras dicho que no cuando te ofrecieron el puesto, porque si a mí me ofrecen asumir en la Comisión de Energía Atómica, diría que no porque no entiendo un carajo; uno tiene que reconocer su limitación”, consideró.

.

JORGE LANATA LE RESPONDIÓ AL LIMITADITO.

.

pic.twitter.com/uKbuazxoTv — ?uD83DuDE3AMARCELO?uD83CuDDE6uD83CuDDF7127.439 (@Marcelo_MM2023) March 18, 2022

Y continuó: “No te hago buylling, Cafierito. Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales y encima no pronunciás bien inglés. Hacé un curso, andá a Icana, no sé qué decirte, pero no podés estar en el lugar que estás porque no estás a la altura de las circunstancias, es una vergüenza”.

En el mismo sentido el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo, utilizó el argumento para pedir la renuncia del Canciller argentino. “Siento vergüenza como nunca de este canciller. Al principio pensé que era una broma.

No puede ser que un canciller, que nos representa ante el mundo, insulte a un periodista. El Presidente le tiene que pedir la renuncia hoy mismo y pedirles disculpas a los argentinos”, reclamó.

Presentamos un proyecto de resolución solicitando la renuncia del Canciller Cafiero por sus dichos contra Lanata. #RenunciaCafiero pic.twitter.com/U7GWTZAGGO — Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 18, 2022

“No es la primera de Cafiero, es el gris de no sancionar a Rusia, es una sumatoria. Es que vaya a la asunción de un dictador en Nicaragua, o que se reúna con un asesino iraní que tendría que estar preso”, apuntó.