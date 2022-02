Mirtha vuelve en modo “talibán”: mirá a qué dos políticos no entrevistaría

Mirtha Legrand fue entrevistada en La Nación Más a propósito de su cumpleaños 95.

En la nota, los periodistas Eduardo Feinmann y Jonatan Viale le “sacaron” su inminente regreso a la televisión, probablemente 1 día por semana, o con programas en formas de especiales.

Tras los saludos de rigor, y el acento en los mensajes afectuosos que recibió por su celebración, los periodistas inquirieron a la conductora si entrevistaría al presidente Alberto Fernández: “No”, respondió, segura.

“Dice y se desdice mucho, no”, insistió.

“¿No le haría ninguna pregunta?”, consultó con un asombro un tanto exagerado Feinmann, y la respuesta volvió a ser negativa. “A Cristina tampoco”, se adelantó Mirtha a la pregunta que seguía inevitablemente.

De todas formas, cuando Feinmann fue por más y le preguntó si quería ver presa a Cristina Fernández, Mirtha fue terminante: “No, no, eso no. Ojo, no me hagan decir cosas que yo no dije”, disparó.