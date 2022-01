Dudas sobre la continuidad del director de Radio Nacional San Juan

En la estación sanjuanina de Radio Nacional surgieron interrogantes en las últimas horas sobre la continuidad del director de la emisora, Mauricio Lucero, en este cargo clave.

Algunas versiones señalan que el funcionario no continuaría en funciones desde el 1 de febrero, producto de algunos choques con el personal de planta de la emisora. No obstante, desde el entorno de Lucero aseguraron que él no ha sido notificado de ningún cambio y que "por ahora" sigue en funciones.

Lucero ingresó en la conducción de Radio Nacional San Juan en mayo de 2020, sucediendo a Roberto Di Luciano. Los cambios en la emisora dependen del Gobierno Nacional.