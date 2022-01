Diputados ratificó el Consenso Fiscal de San Juan con Nación sin el apoyo de la oposición

La Cámara de Diputados de San Juan cumplió este viernes 21 de enero, la Primera Sesión del período Extraordinario 2022 y resolvió ratificar el Consenso Fiscal 2021 suscripto entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores de las provincias argentinas.

En los fundamentos del proyecto señala que tiene como finalidad, consolidad desde una perspectiva fiscal, el desarrollo federal argentino, motivo por el cual ello requiere el acuerdo de acciones colectivas que generen las condiciones básicas para su logro, conservando las autonomías y potestades de cada uno de los niveles de gobierno, consagrados en la Constitución Nacional.

El diputado Rodolfo Jalife, miembro informante del bloque Justicialista y titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, dijo que “en materia tributaria también se les exigirá a las administraciones provinciales implementar medidas para incrementar el grado de cobrabilidad, evitando la evasión, estos también son puntos que vienen de convenios anteriores”.

Acto seguido, tomó la palabra el legislador Gustavo Usín, en representación del Interbloque Con Vos, que manifestó la decisión adoptada de rechazar la propuesta de ley en la votación, al señalar que “vamos a adelantar el rechazo desde nuestro interbloque. Las razones son simplemente que este Consenso Fiscal firmado por nuestro gobernador lleva incorporada la facultad y la posibilidad de incrementar las alícuotas de los impuestos provinciales y si bien nunca han llegado al tope, estos topes son superiores a los que actualmente existen".

Jalife, en tanto, explicó que "el Consenso Fiscal no autoriza a incrementar impuestos en las provincias, se establece una tabla de rangos tributarios como se ha hecho en los Consensos anteriores; hablamos de topes, entonces San Juan como recién lo mencionábamos y también lo ha informado el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que es un organismo que realiza el estudio y análisis de cada una de las provincias destacó que una de las cinco provincias que en todos los Consensos a nivel federal no incrementó los impuestos es la provincia de San Juan, por eso estamos hablando de rangos y porcentajes topes, no es que vayan a incrementarse los impuestos”.

En la votación, el Consenso fue ratificado por 23 votos a favor contra 8.