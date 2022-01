Concejales opositores en Zonda arremetieron contra Atampiz por la polémica licencia a mujeres

El intendente de Zonda, el bloquista Miguel Atampiz, decidió otorgar una licencia por 14 días sólo a las mujeres que trabajan en la Municipalidad por la situación sanitaria provocada por la tercera ola de coronavirus. La medida provocó malestar en el departamento y hasta tuvo repercusión nacional. El canal Todo Noticias (Tn) tocó en vivo el tema y lo debatió con periodistas nacionales. Hay un consenso general sobre la "discriminación de género" de la orden del jefe comunal que, además, no pasó por el Concejo Deliberante ni tampoco se conoció el texto de un eventual decreto. Es decir, "no es legal". Así lo afirmó el edil del espacio San Juan Primero, Carlos Cortéz, que también apuntó contra otras irregularidades en la gestión municipal.

Para la oposición, la inédita decisión de Atampiz se debe a que el esquema de poder en Zonda está nuevamente a su favor. Por eso, tomó unilateralmente la decisión de recluir a contratadas, becarias y plata permanente que prestan servicio en el Palacio municipal. Ni bien asumió, el bloquista le dio la espalda al primer candidato a concejal y potencial presidente del cuerpo deliberativo, Martín Gutiérrez. El edil pegó el portazo, se fue a jugar con los opositores, Cortéz y Silvana Fernández, del Frente Con Vos, e impulsó un estricto control de gestión. Pero a fines del 2021, retornó a las filas oficialistas y la balanza volvió a inclinarse para el lado de Atampiz.

Según el hombre de San Juan Primero, el "chiste" de la polémica licencia exclusiva para mujeres no es legal. "No sé si esto es una medida, es legalmente inexistente, no pasó por el Concejo porque estamos en receso y no se nos entregó ningún decreto de la intendencia", explicó. Y razonó que es una de las intentonas de "un patrón de estancia" que "no tiene sentido común". De acuerdo a lo que comentó, tanto él como Fernández se enteraron vía WhatsApp de la orden de Atampiz, se telefonearon y acordaron mantenerse al tanto uno al otro. Es que no tienen comunicación con el jefe comunal ni con sus secretarios y asesores. "No nos contesta el teléfono", indicó. Incluso, no hay sesión hasta el primer día hábil de abril. Hasta entonces no podrán hacer el pedido de informe para conocer el estatuto de la medida.

La actual conducción del departamento también está manchada por otro tipo de denuncias. Cortéz y Fernández hicieron un pedido para revisar el libro de decretos del intendente para corroborar cómo fue nombrada la pareja de Atampiz, Cinthia Páez, como planta permanente en la Municipalidad. Estiman que en mayo del 2021 la nombró. Por eso, solicitaron revisar los decretos desde 2019 a la actualidad. Aún no se los permiten. Tiempo antes, los mismos ediles hicieron notar que había irregularidades en el manejo de fondos por 2.800.000 pesos. "Son facturas truchas", indicó Cortéz.

Por otra parte, en estricto off, periodistas de Zonda describieron cómo se sienten las mujeres del departamento. "Hay un malestar muy grande, muchos hombres se burlan y las mujeres se sienten obligadas a encerrarse", comentaron. "Piensan que les echan la culpa de los contagios en el departamento, como si los hombres fueran inmunes", dijeron. La respuesta del intendente llegó a través de una entrevista a Diario de Cuyo. Lacónico, el hombre justificó: "Tomamos la decisión para proteger a las mujeres, que son el 80% de nuestros empleados. Las mujeres son las que llevan adelante las familias".