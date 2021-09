La sugerente frase de Uñac tras la derrota electoral en Iglesia

La de Sergio Uñac fue una frase cortita pero sin duda dejó gran huella. Al menos en el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, que estaba sentado en primera fila y con alguna incomodidad por haber llegado tarde al acto de minería, actividad insigne de su comuna. El bloquista no se inmutó cuando el gobernador y líder del Frente Todos, Sergio Uñac, lanzó un inesperado comentario, que nada tenía que ver con los minerales. "Muchas gracias queridos intendentes, del Valle, de Jáchal, de Iglesia, de Calingasta, por acompañarnos siempre. Felicitaciones por el resultado de la elección pasada", dijo Uñac.

La felicitación se dio cuando en Iglesia el oficialismo perdió, lo que en el bloquismo atribuyeron a la interna que tiene Espejo con los hermanos Marinero, quienes estuvieron en el poder antes que él. El telón de las disputas bloquistas pasó así otra vez a un primer plano, con la observación de Uñac que sonó a mucho más que un tirón de orejas en público.

Espejo, tercero a la derecha, atento frente a Uñac.

Espejo había llegado apurado, cuando el acto ya había comenzado, y se sentó entre sus pares comunales. Minutos antes había estado en una entrevista en Radio Sarmiento, donde analizó que "Marinero tiene su pertenencia al partido y sabe lo que significan estas elecciones, pero no creo que tenga injerencia en el resultado. Si creo que hay un núcleo duro detrás de Marinero (ex funcionarios) que están dolidos por no ser gobierno tras 21 años y pueden utilizar las elecciones para manifestarse". Y agregó: "No es que los haga cargo del resultado de las elecciones, entiendo que nosotros tenemos mucha responsabilidad porque generamos una expectativa en la gente que no pudimos cumplir".

En las PASO, el oficialismo en San Juan obtuvo unos 162.000 votos contra 142.000 del orreguismo y los votos de Iglesia bien hubieran venido para no sumar un departamento a la derrota, justo una comuna regenteada por el Partido Bloquista, socio por excelencia del PJ. Espejo dijo hoy que se vienen días agitados para hablar con los iglesianos, con la visita del líder del partido de la estrella y ladero de Uñac, Luis Rueda, para revertir el resultado de las urnas del 12 de septiembre y remontar en las legislativas. También, quizá, el intendente habrá tomado nota de la felicitación uñaquista para mirar hacia noviembre con más entusiasmo.