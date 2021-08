Fernández: "Amo La Rioja, amo la Constitución y es muy clara: los recursos naturales son de las provincias"

En el marco de la visita presidencial, Alberto Fernández habló para la provincia y el país desde la Quinta Nazareno, en Pocito. Estuvo acompañado del Gobernador Sergio Uñac, y varios integrantes del gabinete provincial y departamental, además de figuras políticas.

El primero en dirigirse a los presentes fue el Gobernador quien habló del "barrio para los trabajadores textiles, que se hará con presupuesto nacional". Y dijo que "Los sanjuaninos sabemos gestionar pero no alcanza solo con el presupuesto provincial".

Además manifestó, hacia el Presidente, que "vamos a convocar a los sanjuaninos que acompañen al Frente que vos representás".

Expresó que "hemos visto dos caras de una misma moneda hace rato Hemos visto a los mas humildes agradeciéndote en persona; y hemos visto a los trabajadores agradecidos porque en San Juan las cosas empiezan a hacerse realizada y empezamos a disfrutar de la igualdad para todos".

Incluso se refirió al proyecto Josemaría y la polémica con La Rioja: "Si Josemaría está en San Juan debe tributar en San Juan".

Además le agradeció al Presidente su visita a la provincia.

En su discurso, Alberto Fernández comenzó diciendo: "Una vez más feliz de estar acá en San Juan".

Las frases más destacadas:

- "San Juan dio gente tan valiosa como Sarmiento, promotor de la educación pública que yo tanto cuido".

- "El último presidente que tuvo que atravesar una pandemia fue Sarmiento. En aquellos primeros días (de la pandemia del coronavirus) me decían que me olvidara de la salud de la gente, que se iban a morir los que se iban a morir. En la disyuntiva optamos por conservar la salud de los argentinos, con consecuencias que no podíamos evitar. En marzo apagaron e3sa película y empezó otra. Un mal resultado económico lo podemos revertir, una muerte no. En todo ese tiempo no me tomé ni un día de vacaciones, no me fui a la playa".

- Por la pandemia "muchas familias debieron afrontar la perdida de seres queridos. Pero a pesar de todo trabajamos para que la economía se resienta lo menos posible y auxiliamos a todo el país. A ningún intendente le preguntamos de dónde venís o de qué partido sos".

- "Nunca dejamos de aumentar la Asignación Universal por Hijo y después vimos que le teníamos que prestar atención a las madres con hijos menores de 14 años. Y después nos dimos cuenta que había un montón de gente a la que el auxilio no le llegaba". Y además se refirió al IFE.

- "Si uno mira para atrás hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Yo siempre voy a estar agradecido a cada uno de ellos (gobernantes). Muchos me critican las ojeras pero no tengo más opción que tener ojeras porque tengo que trabajar".

- "Desde que llegamos hasta ahora se hicieron 20 mil viviendas en todo el país. Las hicimos pensando en el derecho que tiene cada argentino en un techo digno", indicó.

- Barrio Sierra de Marquesado en Rivadavia: "Estoy seguro que en diez meses más o un año todo eso estará terminado (el barrio). Ese día vamos a venir con Sergio, vamos a hacer un buen asado y vamos a brindar con un buen vino sanjuanino".

- "San Juan en todo este tiempo siempre estuvo en la atención del Gobierno Nacional. San Juan ha recibido 17 mil millones de pesos. Cuando veo como la pandemia nos afectó y veo las cuentas provinciales, veo que todo transita con normalidad".

- "Esperamos en un mes más que la mitad de la sociedad argentina esté vacunada con las dos dosis".

- "En las próximas elecciones debemos reparar en lo que nos pasó en los dos años. Sabemos lo difícil que fue, jugamos en una cancha embarrada y muchas veces por la acción política de algunos".

- "Atajamos un montón de penales pero hicimos un montón de goles. Y los goles que hicimos están en esa empresa: Lacoste. Tiene tres empresas en el mundo que produce, una está en San Juan y esa empresa también se mantuvo porque el Estado lo ayudó".

- Sistema de salud en coronavirus: "Nadie que se haya enfermado dejó de recibir atención. La salud no es un problema del mercado, es un problema del Estado que debe tomar para resolver el problema de los que necesitan".

- "A veces dudamos de los errores que cometemos. Decimos que esto no debería haber pasado y pedimos disculpas. Pero que nada de eso nos haga olvidar lo que vivimos hasta el 10 de diciembre de 2019."

- "Antes de pagarle al Fondo, tengo que pagar un montón de deuda social en la Argentina".

- "Cuando busquen con lupa en qué nos equivocamos no van a encontrar cuentas en Islas Caimán, no van a ver que mis amigos se benefician con obra pública, no lo van a encontrar porque no lo hacemos".

- Proyecto Josemaría: "Amo La Rioja, amo la Constitución. La Constitución es muy clara y los recursos naturales son de las provincias. El tema de la minería es hacerlo con responsabilidad política y social como se hace en San Juan. Quiero que crezca San Juan y La Rioja".

- "Tenemos que centrar nuestro esfuerzo en que la Argentina camine en un marco de mayor igualdad".

- "Tengamos en cuenta todo lo que hemos vivido. Aprendamos de los aciertos y errores cometidos. No repitamos errores y estemos más unidos que nunca".