A la oposición no le alcanzaron las disculpas de Alberto: furia en las redes

Hoy, en un acto en Olavarría, el presidente Alberto Fernández pidió "unos minutos para reflexionar" sobre el tema político que conmueve al país en estos días: la foto del cumpleaños de Fabiola Yañes en Olivos, con muchos invitados, en plena cuarentena.

"El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho", admitió Fernández.

Varios dirigentes opositores, que esperaban una autodenuncia del Presidente, al menos, para no avanzar con el pedido de juicio político, manifestaron su descontento por la calidad de la disculpa presidencial.

El titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, tuiteó que "El presidente @alferdez dijo que no le gusta ocultar nada, pero no explicó por qué mintió y aseguró que la foto no era en la Quinta de Olivos. Su explicación no es la que merecen los argentinos"

Otro mendocino, Luis Petri, también posteó su descontento. Petri, que fue de los primeros que ayer secundaron a Waldo Wolff en la promesa de pedido de juicio político, escribió:

"Dice @alferdez que no ocultaron nada, pero hasta ayer decían que solo tenían reuniones de trabajo, después que #LaFoto había sido trucada y ahora que fue “una reunión que no debió haberse hecho” es la misma lógica que uso en el vacunatorio vip con el “saltarse de cola” IMPUNES".

Y remató:

"Violaron la cuarentena No usaron barbijo Ni tuvieron distancia social Ocultaron la reunión Ocultaron la foto Dijeron que era trucada El Presidente sigue culpando a la oposición. Este Gobierno se roba las vacunas y culpa al policía que los descubre"

Violaron la cuarentena

No usaron barbijo

Ni tuvieron distancia social

Ocultaron la reunión

Ocultaron la foto

Dijeron que era trucada

El Presidente sigue culpando a la oposición.

El cordobés Luis Juez es otro de los que estaban atentos al mensaje presidencial, teléfono en mano: "Se nos rieron en la cara, nos faltaron el respeto, nos denigraron, nos humillaron, nos condenaron a vivir 18 meses encerrados mientras ellos estaban de joda. Sr. Presidente, si nadie es más que nadie, en vez de pedir disculpas pague como se debe sus culpas. #UnJuezparaAlberto", señaló, parafraseando uno de sus slogans de campaña que es Un Juez Para Cristina.