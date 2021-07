Piquetes por planes: el municipio denunció penalmente al dirigente social y él no negó los hechos

Sorprendió. Que en pleno 2021, una práctica tan vieja siga vigente, sorprendió a los sanjuaninos. Claro que sobran los ejemplos nacionales, pero quizá impactó escucharlo en el terruño local. Un dirigente social hacía gala de su presunto poder puntero para amenazar a beneficiarios de planes sociales. En un audio viral, Abel Peralta, del Movimiento Teresa Rodríguez (Mtr), ordenaba asistir a una manifestación en la puerta de la Municipalidad de 9 de Julio. Y a los que "no quieran participar les vamos a ir haciendo una crucecita".

Este lunes, a las 9, el secretario de Gobierno del municipio, Paulo Camargo, interpuso una denuncia penal contra el piquetero por los audios en nombre del departamento que dirige el intendente Gustavo Núñez. Según lo que dijo, tomó conocimiento a las 20.30 a través de un denunciante anónimo que le informó sobre los dichos de Peralta para la organización de una manifestación para hoy a la mañana en la puerta del edificio municipal.

De acuerdo a Camargo, no es la primera vez que Peralta y el Mtr usa esa táctica de presión para movilizar personas beneficiarias de planes sociales. Y a su vez, también para presionar a la intendencia y exigirles más planes o bolsones o becas. Un círculo vicioso de nunca acabar. Incluso, el funcionario dijo que ya se habían reunido en varias ocasiones, pero que Núñez no había concedido porque no le parecía la forma de trabajar de la agrupación.

En las últimas horas, Peralta participó de una entrevista televisiva. No desmintió la existencia de los audios. No podría ni aunque quisiese, pero sí dio su versión. Habló de persecución política de parte de la persona que viralizó los mensajes de voz. "No está informado bien cómo trabajamos en la organización. Le hizo creer a la gente de que trabajamos así y le sacamos plata a la gente", dijo en Canal 13 de San Juan. No quiso dar el nombre del supuesto persecutor. Sólo comentó es que un periodista del departamento.

No obstante, el que tomó el guante fue Leonardo Rosales, que se desempeña en una radio local. El periodista nuevejulino contó que hubo amenazas y ataques a su casa, que está ubicada a unas cuadras del edificio municipal.

Específicamente sobre el contenido del audio, que decía, entre otras cosas, "mañana quiero a todos los de la organización no me empiecen con excusas, con que no quieren ir, no vayan pero después cuando yo cargue para los planes, no me digan a mí por qué no me cargaste", el dirigente piquetero admitió que pide ayuda de los beneficiarios. "Les pedimos una colaboración para gastos administrativos, por ejemplo para pagar el transporte a los compañeros de 9 de Julio si nos manifestamos en Capital", aseguró.

Es que el Mtr tiene alcance en varios departamentos. En el caso de la movilización en 9 de Julio, pidió la compañía de personas de "Chimbas Rawson, Pocito, Caucete, 25 de Mayo, Santa Lucía", y agregó que "es muy importante que empecemos a pedir en la provincia".