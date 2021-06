Cornejo contradijo a Bullrich y aseguró que la postura sobre la minería no es condición para un acuerdo

El armado de la oposición en San Juan tiene un capítulo protagonizado por actores nacionales de peso. Empezó hace una semana, con las declaraciones de la presidente de Propuesta Republicana (Pro) a nivel nacional, Patricia Bullrich, quien al ser consultada sobre cómo debería organizarse el Frente Juntos por el Cambio, dijo que "no queremos sumar partidos que estén en contra de la minería sustentable". Lo hizo en referencia a espacios políticos que conforman Consenso Ischigualasto. Ahora, el líder de la Unión Cívica Radical (Ucr), Alfredo Cornejo, salió a contradecirla.

La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri refirió, en entrevista con Diario de Cuyo, que en la sucursal local del Pro "estamos abiertos a discutir y de acuerdo en sumar, pero con ciertas características: tener una clara defensa de lo que es el modelo de producción sanjuanino. Creemos en la minería sustentable y la vamos a defender". Los dichos estuvieron en sintonía con los reparos que pone el Frente Con Vos, cuya columna vertebral es Producción y Trabajo, de Marcelo Orrego, para no sumar en el armado opositor a Consenso Ischigualasto. Fundamentalmente por los partidos contrarios a la minería como el Gen y Cruzada Renovadora.

Posición contraria a la de Bullrich tuvo Cornejo. Los aliados en Juntos para el Cambio no coincidieron en el posicionamiento. El presidente la Ucr enfatizó, en diálogo con Radio Sarmiento, que "una cosa es estar en contra de determinados proyectos que contaminen el ambiente y otra cosa es ser antiminero, que es prácticamente un fanatismo fuera de tiempo y lugar". "Categóricamente no me parece que ese sea un requisito para poner freno a la participación de un dirigente en un frente", expresó. También aclaró que "no soy una persona antiminería para nada, al contrario. Sí se deben tener todos los recaudos y cuidados, que la legislación exige, por lo que hay que ver cada caso".