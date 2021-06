Otro lío más: la interna entre agrupaciones peronistas dentro de la UNSJ

Las elecciones universitarias no quedan nunca simplemente en el terreno académico. Siempre existen conexiones territoriales. La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) contiene a organizaciones que responden a tal o cual línea ideológica o, sencillamente, a un dirigente particular. Es el caso de las agrupaciones estudiantiles. Tanto Creando como Ideas tienen raigambre justicialista. Aunque eso no es garantía de paz entre ellas. Al contrario, la interna peronista se juega con ellas y están fuertemente enemistadas.

El mundillo universitario está convulsionado por la suspensión de las elecciones tras la presentación judicial de la consejera superior Mónica Morvillo. Los ánimos están caldeados y las chicanas a pedir de boca. Así fue como el enfrentamiento entre la línea peronista Creando, que responde a Eduardo Camus -ex funcionario del gobierno de San Juan, y representante del kirchnerismo duro-, viralizó una secuencia fotográfica en la que se ve al líder del otro espacio peronista, Juan Pablo Santiago, ex diputado provincial, quitando cartelería contraria a su agrupación que estaba pegada en el Rectorado.

La agrupación de Camus acusa a Santiago de proteger al rector Oscar Nasisi y su política a través del apoyo que brindan al candidato oficialista Roberto Duro Gómez, además de "avalar la suspensión de las elecciones". En Creando aseguran que el actual mandamás de la casa de estudios es antidemocrático y que no debería continuar en el cargo por la sentencia que pesa sobre él por la muerte del estudiante Fernando Reinoso. En Ideas hay silencio, apenas un comunicado en el que llamaban a desmovilizar el jueves, fecha del frustrado comicio. El día de la protesta en la puerta del Rectorado, estuvieron dentro del establecimiento, validaron con su presencia y se fueron raudamente. Los de Camus esperaron afuera, pegaron afiches, cantaron en contra del oficialismo y acompañaron al aspirante a rector que respaldan, Tadeo Berenguer.

La interna peronista en la Unsj y en las redes sociales. Fuente: Twitter.

La fuerza de Creando supo ser importante en la Unsj y quiere recobrar ese lugar. La confección de la lista Vamos Unsj que lleva al decano de la Facultad de Ingeniería como candidato estuvo marcada por ellos. De hecho, la compañera de fórmula de Berenguer es Analía Ponce, madre de Camus. Y la difunta Mónica Coca inició su carrera electoral con el apoyo de la presidente de la Federación Universitaria, Florencia Ficcardi, cabecilla de esa agrupación. Naturalmente, la intención justicialista es dirigir la universidad como un territorio más. Actualmente, maneja el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Exactas.

Entonces, cabe preguntarse, qué papel ocupa Ideas, que responde a la misma ideología. La agrupación nació de la ruptura de otra, histórica en la universidad: Hacer por Todos. En 2017, el presidente de esa organización, Claudio Brottie, expulsa a Santiago y sus adláteres por negociar con otros dirigentes supuestamente favores a espaldas de la conducción. Inmediatamente formaron el nuevo espacio y ganan el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, donde consolidan una estrecha relación con el decano Duro Gómez.

Pero la Federación Universitaria fue otro cantar. Las agrupaciones formaron coalición para competir contra Franja Morada, representante del radicalismo. Creando encabezó por la mayoría de gremios estudiantiles que dirigía e Ideas puso al segundo. Ganaron. Pero la estrategia no estaba pensada a largo plazo. Como decía el escritor Jorge Luis Borges, no los unió el amor, sino el espanto. En ese caso, hacia lo que calificaron como la "derecha" en la UNSJ. El trago amargo se lo llevó Santiago, que tuvo que poner votos, pero no obtuvo ningún beneficio, al menos en el plano de la casa de estudios.

En 2019, el escenario cambió rotundamente. En Sociales, Creando apenas pudo sostenerse. En Exactas repitió la victoria. En Ciencias de la Salud perdió en manos de Ideas. Hubo una ola opositora que los de Camus pudieron contener con dificultad. En ambos bandos quedaron con la sangre en el ojo. Ideas tuvo una victoria contundente en la Facultad de Ingeniería. Vapuleó a Hacer por Todos. Pasó a tener tres centros. Con las credenciales, pasó a ocupar el lugar de favorito en las filas justicialistas.

La posición de Santiago y de Camus es de no negociar. Para las elecciones 2021, hubo charlas breves entre operadores de las agrupaciones, pero no prosperaron. Nadie cedió. Este año, de concretarse las elecciones, nuevamente se elige la conducción de la Federación. Ideas firmó con la agrupación kirchnerista La Mella y con el Movimiento Universitario Unido (Muu). Mientras que Creando tiene un respaldo somero de Hacer por Todos y de Acción Universitaria. Todo indica, según fuentes, que Ideas tiene con qué ganar. La Mella tracciona el voto progresista y el Muu cosecha gran parte de los sufragios en la Facultad de Filosofía, en la que gerencian el centro. Del otro lado, la tienen difícil y ellos mismos lo admiten. Buscan dar el batacazo o no sufrir una paliza.

En el plano macro, los comicios para rector y decanos, Ideas está preocupado. Fuentes cercanas a Santiago dijeron que el ex legislador local tiene dudas respecto a la victoria de Duro Gómez. Con la suspensión, temen que la imagen del oficialismo haya caído. Algunos interpretan que a eso se debe el fastidio del líder de Ideas y esa reacción al ver un afiche contrario a su espacio. En tanto, del lado de Creando, se muestran confiados en que Tadeo Berenguer prevalezca sobre el resto de los aspirantes.