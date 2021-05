Investigan a un juez de Flagrancia por presunto acoso sexual en el trabajo

El juez de Flagrancia Carlos Lima está siendo investigado luego de que una empleada lo denunciara en la oficina de Clima Laboral, por presunto acoso sexual. A raíz de esto, la Corte de Justicia inició un sumario administrativo para determinar si se cometió o no la falta, según publica en la edición de hoy Diario de Cuyo.

Si la investigación arroja como resultado que el magistrado sí cometió ese delito, la Sala de la Superintendencia de la Corte deberá definir si aplica sanciones, las cuales pueden ir desde un llamado de atención, apercibimiento, suspensión o pedido de juicio. Cabe aclarar que el acoso sexual contemplado en la ley de Violencia Laboral no es un delito, y lo considera cualquier tipo de acercamiento o presión, física o verbal, de naturaleza sexual. Por el contrario, si no se encuentran elementos incriminatorios, el sumario es archivado.

Si bien no trascendieron mayores detalles de la denuncia, se supo que la denunciante no pidió el traslado, pero dejó en claro que no quiere tener ningún tipo de contacto con Lima. Además, ya fueron citados como testigos tanto empleados judiciales como magistrados. Tras ello, la Oficina de Clima Laboral pasó las actuaciones a la Corte, que resolvió iniciar un sumario administrativo.