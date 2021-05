La interesante jugada del oficialismo para retener la Facultad de Arquitectura estas elecciones

Quedan apenas 21 días para el 10 de junio, la fecha en que se definirá quien comandará la Universidad Nacional de San Juan (Unsj) y administrará el segundo presupuesto más alto en la provincia luego del Gobierno local. El miércoles se oficializaron las cinco listas que van por el sillón del Rectorado y, con menos flashes, todos los aspirantes a los decanatos de las cinco unidades académicas de la casa de estudios. Es el último pistoletazo en esta carrera de postas. Y las disputas al interior de las facultades están en efervescencia, recubiertas de dimes y diretes entre candidatos. En las últimas horas, por ejemplo, trascendió una curiosa estrategia que se da en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

En Arquitectura hay tres binomios que disputan dirigir la unidad académica. La fórmula oficialista, Proyecto Faud, está encabezada por Guillermo Velasco, ex subsecretario de Planificación Territorial del Ministerio de Infraestructura de la gestión uñaquista y actual presidente de la Federación Sanjuanina de Patín. Un profesional con ruedo académico y laboral. Está acompañado por la diseñadora industrial Natalia Sevilla. De manera que el candidato a decano apunta a agrupar a los docentes del departamento de Arquitectura y la aspirante a vicedecana busca sumar voluntades en el departamento de Diseño. Es fundamental porque en esa facultad hay comicios en simultáneo. Es decir, el 10 de junio definirán el conductor del Decanato y los jefes departamentales.

Velasco tiene el apoyo explícito del actual mandamás y candidato al Rectorado, Roberto Duro Gómez. Es un peso pesado que lleva ocho años en el cargo: en el 2016 revalidó sus credenciales al conformar una lista única para ganar las elecciones. Duro Gómez también manifiesta públicamente su respaldo al ex funcionario. No obstante, no es el único que juega para su espacio. Otro candidato, Carlos Herrera, de Consistencia Faud, adhiere al proyecto del actual decano para la universidad y está dispuesto a que sea su línea la que se mantenga al frente de la facultad. Entonces, si bien dio vía libre a sus militantes para que voten a quien quieran como candidato a rector, selló un acuerdo con Velasco. El armado de listas para la disputa de los departamentos fue confeccionada en conjunto. Y además, en un eventual balotaje en la unidad académica, el que haya quedado afuera apoyará al que siga en competencia. Fuentes calificada aseguran que es una movida del mismo Duro Gómez para sostenerse como principal figura política en Arquitectura. Herrera está escoltado por Silvina Vázquez, diseñadora industrial y directora de proyectos de investigación.

Enfrentado a los "candidatos del Duro" está la lista Faud Activa, compuesta por el ex secretario de Asuntos Estudiantiles Alejandro Álvarez y la directora de becarios de investigación y consejera departamental Carina Capriotti. Son la oposición manifiesta en la unidad académica. Rechazan la alianza territorial que mantiene Duro Gómez con el diputado nacional José Luis Gioja y su espacio de representación en la universidad, la agrupación Ideas, que sostiene como candidato a Velasco. Las fuentes señalan que el binomio tiene un apoyo externo a lo académico: el Colegio de Arquitectos de San Juan. Esto se debe a que Álvarez es el alfil del actual secretario de Obras de la Unsj y aspirante a rector, Jorge Cocinero, quien fue cuatro veces presidente de la institución. Los docentes tienen buena imagen de Cocinero por su trayectoria laboral y es el que más cosecha votos en ese espacio. También tracciona sufragios de egresados.

En cuanto a la relación con estudiantes, la lista armó una nueva agrupación y cerró una alianza con Creando para expandir su base en alumnos. Es una contradicción, ya que esa organización política es también giojista. Por otro lado, es una fórmula que suscita poca adherencia del personal Nodocente. Ese sector se vuelca a dupla de Proyecto Faud.