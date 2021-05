Quién es la comunista que ganó el municipio más importante de Chile

Gracias a la victoria de Irací Hassler, por primera vez el Partido Comunista ocupará el sillón municipal de la comuna de Santiago de Chile. La economista de 30 años alcanzó, en las históricas elecciones de este fin de semana en el país vecino, al menos el 38 por ciento de los votos, desbancando a la derecha representada por Felipe Alessandri, que no pudo conseguir la reelección. "Hemos salido a conquistar el municipio para nuestras comunidades", dijo la actual concejal al conocer que hará historia.

Noticias Relacionadas Históricas elecciones en Chile: qué pasó con el primer gobernador de Coquimbo y los convencionales

"En Santiago salimos a conquistar el municipio para nuestras comunidades. Esto es la antesala de lo que viene en nuestro país: la derecha nunca más va a gobernar en contra de nuestros vecinos y vecinas, quienes han pasado hambre, miseria y abandono bajo esta administración", dijo en medio de la celebración.

¡Muy buenos días vecinos y vecinas! ¡Tenemos alcaldía constituyente en Santiago y también un concejo municipal mayoritario para los cambios! ¡Sean todos y todas muy bienvenidas! #VivamosBienSantiago pic.twitter.com/AZqI4wQlNW — Irací Hassler Jacob #M251 (@IraciHassler) May 17, 2021

¿Pero quién es Irací Hassler? En su sitio web, la joven se describe como "vecina del barrio Parque Forestal y economista de la Universidad de Chile. Fui dirigenta estudiantil durante las movilizaciones por el derecho a la educación pública y gratuita. Tengo 30 años y, desde hace cuatro, tengo el honor y la responsabilidad de ser concejala de Santiago".

Agrega: "Tras un proceso amplio, democrático y representativo, fui electa como candidata en Primarias Ciudadanas realizadas el 6 de diciembre convocadas por la plataforma Alcaldía Constituyente por Santiago, que agrupa a más de 50 organizaciones sociales, patrimoniales, políticas y de mujeres, de disidencias y de las defensa de los parques, entre otras".

Irací no proviene como muchas de sus compañeras de partido o de una familia comunista. Por el contrario, no participan mucho en política, su padre es de derecha, según contó en una entrevista para elsiglo.cl. Ella misma ingresó a las Juventudes Comunistas motivada por el movimiento estudiantil del 2011 y de ahí no paró en sus compromisos militantes.

"Mi familia más cercana, directa, no está relacionada con la actividad política. Pero mi familia brasilera sí, varios son comunistas, mi tía que falleció hace unos años fue un gran referente para mí, mi primo que milita en un Partido Comunista, pero mi familia aquí en Chile no está muy relacionada con la política. De hecho fue bien sorprendente para ellas y ellos cuando entré al Partido Comunista y a algunos no les gustó mucho. A mi mamá le daba un poco de miedo, una se puede ver expuesta a distintas situaciones. Al inicio me llamaba en medio de todas las marchas, y bueno, hay que ver la represión y la agresión que hay en contra de los jóvenes, de los que nos manifestamos, así que algo de razón tenía. Bueno, mi papá es de derecha, pero aun así he recibido apoyo de su parte, a pesar de que tenemos diferencias ideológicas bien profundas", cuenta en la citada entrevista.

"El nombre y el apellido son extraños, toda la vida tengo que deletrearlo, me los cambian harto. Es que no son fáciles. Irací es un nombre indígena brasilero, mi mamá es brasilera. Todos mis hermanos tenemos nombres brasileros. El mío significa 'reino de las abejas', en tupí-guaraní. Hassler es un apellido suizo, mi papá es chileno, pero su familia viene de Suiza. Mi nombre es una mezcla bien extraña", relata.

Y sobre su motivación como alcaldesa asegura: "Me golpeó conocer la precariedad, la pobreza que existe en la comuna de Santiago. Ver el abandono, la discriminación, la falta de condiciones básicas para poder vivir, el hacinamiento, el miedo permanente a los incendios por sobre carga eléctrica, los arriendo abusivos, la realidad de los adultos mayores. Esta es una comuna maravillosa, con tremendo potencial, pero también con mucha pobreza, que muchas veces está escondida".

Hassler fue la única mujer candidata a alcaldesa y también compitió contra Alfredo Morgado (PPD), que quedó tercero. La militante del comunismo había recibido el respaldo de algunas líderes socialistas, como Maya Fernández y Catalina Lagos e incluso durante la campaña difundió el saludo del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica.

Santiago es una de las 52 comunas dentro de la provincia de Santiago que forma parte de la Región Metropolitana de Chile. La ciudad que liderará Hassler es una comuna de la ciudad homónima, capital de Chile. Es la capital de la provincia de Santiago y corresponde al sector central de la ciudad, por ello es conocida como Santiago Centro o Centro de Santiago,

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, que es un cargo político nuevo para elegir por voto popular de los chilenos ya que antes a los líderes regionales -intendentes- los ponía a discreción el presidente de turno, no se conoce todavía. Entre 8 candidatos quedaron dos que irán a segunda vuelta en junio. Ellos son Claudio Orrego del PDC (25,42%) y Karina Oliva de COMUNES (23,36%).