Alberto Fernández aseguró que le "preocupa" el precio de la carne y que tomará medidas

Este domingo, el presidente Alberto Fernández, habló con C5N luego de su gira por Europa y confirmó que se ocupará del aumento de precios.

"Me preocupa mucho el aumento de los precios y vengo decidido a atacar ese tema. Me preocupa porque es inexplicable", remarcó, al tiempo que aseguró que celebra que la Argentina exporte carne pero no que "los argentinos paguen lo que pagan".

"Celebro que las alimenticias ganen plata, pero no que las ganancias sean desproporcionadas, porque si alguien gana mucho y otro pierde mucho eso no es una sociedad, es una estafa", dijo el primer mandatario nacional.

En otro capítulo, Fernández habló sobre el avance de la segunda ola de coronavirus en el país y no descartó un DNI que ponga en vigencia más restricciones.

"No estoy en contra de la libertad de nadie, solo digo lo que la ciencia aprobó y aplico los recursos que la ciencia aprobó", dijo.