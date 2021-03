Uñac sobre las PASO: "La suspensión era oportuna"

"Cada vez está más vigente lo que expresamos los sanjuaninos en diciembre de que la suspensión por única vez de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para este año eran oportunas. Porque yo expresaba que lo que pasaba en Europa era muy probable que podría pasar en Latinoamérica. Y está pasando ahora. Y casi de una manera inentendible mientras que hay una convocatoria a generar mayores cuidados, restricciones en los viajes al exterior, se establece un cronograma electoral con una doble elección donde inminentemente vamos a tener que hacer campaña. Lo hará la oposición, lo hará el oficialismo y cada uno de los que quieran llevar su proyecto político pero no creo que haya marcha atrás, porque tampoco se puede esperar cambiar las reglas de juego un rato antes de las elecciones". Este análisis lo hizo este viernes Sergio Uñac, cuando el presidente Alberto Fernández acaba de llamar por cadena nacional a los argentinos "extremar los cuidados" con el coronavirus "para que el COVID no nos vuelva a aislar y en la misma semana en que La Cámara Nacional Electoral difundió el cronograma electoral para las elecciones legislativas de este 2021, fijando: las primarias se realizarán el 8 de agosto y las generales, el 24 de octubre.

Uñac fue uno de los pioneros en pedir públicamente, a lo que después se sumaron varios gobernadores, que las PASO por este año no se hagan, dado el contexto de pandemia. El proyecto de ley nunca se aprobó en el Congreso y las elecciones por partida doble están más vigentes que nunca. Este jueves, el gobernador sanjuanino por primera vez no participó de la cumbre vía Zoom de gobernadores que convocó Fernández, esgrimiendo que estaba en Buenos Aires y en su lugar estuvo el vicegobernador Roberto Gattoni.

"Es fácil entenderlo a esto, había que ver qué pasaba en Europa y transpolarlo para ver qué pasaba acá, porque ellos pasaban por la temporada invernal y nosotros la vamos a transitar ahora. No era una situación tan difícil pero vemos que no se ha tomado nota de la situación. Yo así como dije en diciembre que era importante suspender las PASO digo que hoy cambiar las reglas de juego no sería razonable", agregó Uñac.

Sobre si habrá nuevas restricciones por pandemia en San Juan, dijo que no por ahora y que están "expectantes". Analizó que "San Juan ha tenido mucha movilidad económica, estamos solo mirando y muy atentos a los corredores sanitarios seguros, sobre todo el transporte que ingresa desde Brasil o Chile, pero por ahora estamos analizando y no tomando medidas porque me parece que sería imprudente en este estado de situación y de manera inmediata".

Agregó que “obviamente lo que queremos ahora es ir mirando minuto a minuto cuál es el desarrollo, cuáles son las últimas noticias de la pandemia, por lo menos en Sudamérica. Así que estamos preocupados y fundamentalmente ocupados por la situación”.

Sobre las restricciones, enfatizó que "no descartamos nada". Pero a la vez insistió con que "vamos a seguir encontrando este equilibrio con proteger la salud y no descuidar la economía".