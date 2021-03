En San Juan esperan que Piñera ya se haya sacado todas las dudas sobre el túnel

A la espera de que el Ebitan, el ente que entiende en el proyecto del túnel de Agua Negra, se reúna para poder avanzar cuando la licitación para la obra está parada hace más de un año, Sergio Uñac lanzó fuertes declaraciones políticas. “Esperemos que se puedan tomar definiciones que tengan como soporte los estudios técnicos que se han realizado, porque desde el voluntarismo se pueden decir muchas cosas, que se puede cambiar la traza, que se puede tomar más tiempo…”.

En rueda de prensa, el gobernador remarcó que “acá hay estudios técnicos aprobados por Ebitan, hay financiamiento que está acordado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay dos sectores que son la Provincia de San Juan y la Región de Coquimbo que estamos muy entusiasmados con esto. Y hay dos gobiernos que tienen que acompañar esta decisión me parece. Me consta el acompañamiento, porque he ido con el presidente en la última misión a Chile, de la República Argentina. Y la República de Chile, a partir de su presidente tiene o tenía algunas dudas, esperemos que las haya podido disipar en este tiempo”.

Uñac deseó que “Ebitan pueda trabajar bien, sacar las mejores conclusiones que nos permitan seguir con estos pasos previos de una licitación que ya fue acordada y disparada, de una convocatoria internacional donde hay 10 consorcios de empresas que están actuando, esperemos que podamos avanzar”.

Las declaraciones de Uñac vienen cuando hay gran expectativa por la reunión de Ebitan, que integran representantes argentinos y chilenos, tras meses sin avances en el proyecto del túnel y una quita de apoyo político por parte de la gestión de Sebastián Piñera que viene desde las épocas de Mauricio Macri. Ahora con Alberto Fernández en el poder se espera agilizar la convocatoria a licitación de esta monumental obra que une San Juan con Coquimbo y es corazón del Corredor Bioceánico Central.

El 27 de enero, el mandatario sanjuanino se reunió con el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado Mocarquer y acordaron que Ebitan se reúna en el primer semestre de 2021. Luego Uñac dijo que la meta sería que se convoque ahora en marzo pero no hay fecha todavía.